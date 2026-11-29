ريف دمشق-سانا



تشارك سيدات وصاحبات مشاريع صغيرة في بازار «حكاية ورد» بمدينة عربين في ريف دمشق، لعرض وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية ضمن فعالية تنظمها هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية عبر مركز شمس، بهدف دعم المشاريع المنزلية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.



ويقام البازار في صالة الصلاحي على مدى ثلاثة أيام ضمن أنشطة حملة «16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي»، التي انطلقت في الخامس والعشرين من تشرين الثاني تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى العاشر من كانون الأول، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تمكين اقتصادي ودعم للمشاريع الصغيرة

أوضحت مديرة مشاريع الحماية والتعليم في الهيئة نادين شنيكر، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الهيئة تشارك سنوياً في الحملة من خلال تنظيم فعاليات متنوعة في المحافظات السورية، مشيرة إلى أن بازار «حكاية ورد» يهدف إلى دعم السيدات وتمكينهن اقتصادياً، وفتح فرص أوسع أمامهن لدخول سوق العمل والتعريف بمنتجاتهن.



وأكدت أن التمكين الاقتصادي يسهم في تعزيز استقلال المرأة المادي، ويحد من تعرضها للاستغلال والعنف، ويدعم مشاركتها الفاعلة في المجتمع.



وتتنوع المنتجات المعروضة بين المشغولات الصوفية وأعمال الكروشيه والإكسسوارات ومنتجات الأشغال اليدوية، في إطار تشجيع تحويل المهارات المنزلية إلى مشاريع إنتاجية مدرة للدخل.

طموحات لتوسيع المشاريع والوصول إلى أسواق جديدة

بيّنت المشاركة ورود النداف، التي تعرض منتجات الكروشيه، أنها شاركت في البازار بهدف التعريف بأعمالها وتسويق منتجاتها التي تشمل الدمى والمشغولات اليدوية المصنوعة من الخيوط الصوفية.



وأشارت إلى أن طموحها لا يقتصر على تسويق منتجاتها، بل يمتد إلى تدريب نساء أخريات على هذه الحرفة ومساعدتهن في إيجاد مصادر دخل مستقلة، معربة عن أملها باستمرار هذه المبادرات وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمرأة الريفية.



من جهتها، أوضحت رشا راتب أرسلان أنها تعمل من منزلها في صناعة الإكسسوارات والمشغولات الفنية باستخدام اللؤلؤ والكريستال وأعواد المخمل، إضافة إلى تزيين كؤوس المناسبات وتصميم الحقائب.



ولفتت إلى أن صعوبات التسويق كانت الدافع الرئيس لمشاركتها في البازار بهدف الوصول إلى زبائن جدد والتعريف بمنتجاتها، مبينة أن ارتفاع أسعار المواد الأولية يشكل أحد أبرز التحديات أمام تطوير عملها وتوسيع إنتاجها.

نافذة للتسويق وتعزيز المشاركة الاقتصادية

وأعربت الزائرة إيمان صقر عن إعجابها بالأعمال المعروضة وجودتها، مشيدة بجهود المشاركات وإبداعهن في تقديم منتجات متنوعة وقابلة للتسويق.



ويشكل البازار منصة لتسويق منتجات صاحبات المشاريع المنزلية والحرفية، وإتاحة التواصل المباشر مع الجمهور، بما يفتح أمامهن فرصاً جديدة للتسويق وزيادة الدخل وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية.



يُذكر أن هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية هي منظمة سورية غير حكومية وغير ربحية تعمل تحت رعاية بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وتركز على تنفيذ برامج الإغاثة والتنمية وبناء السلام في مجالات الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية في مختلف المحافظات السورية.

