التعليم العالي لـ سانا: إجراءات عاجلة لصرف مستحقات أطباء مشفى حلب الجامعي

دمشق-سانا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة موضوع المستحقات المالية للأطباء والمقيمين في مشفى حلب الجامعي بشكل فوري.

وقالت معاونة وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة عبير قدسي في تصريح لـ سانا اليوم الأحد: إن الوزارة، وبتوجيه مباشر من وزير التعليم العالي، تواصلت مع إدارة المشفى ورئاسة جامعة حلب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للأطباء والمقيمين وفق الأصول والأنظمة المعتمدة، والعمل على معالجة هذا الملف بصورة كاملة وعاجلة.

وأضافت قدسي: إن الوزارة تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من حرصها على حفظ حقوق الكوادر الطبية، وتعزيز استقرار العمل في المشافي التعليمية، بما يسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والتعليمية بالشكل الأمثل.

ويُعدّ مشفى حلب الجامعي من أبرز المشافي التعليمية التابعة لـ جامعة حلب، حيث يقدّم خدمات طبية وتشخيصية متنوعة، ويستقبل أعداداً كبيرة من المرضى من مدينة حلب والمحافظات المجاورة، إضافة إلى دوره في تدريب طلاب الطب، والأطباء المقيمين ضمن برامج التعليم الطبي السريري.