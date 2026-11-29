التحضيرات النهائية لانطلاق معرض وزارة الدفاع في سوق الإنتاج بحلب
من الشرارة الأولى إلى يوم النصر.. ذاكرة ثورة كاملة في ممر واحد خلال مهرجان موسم التحرير بدمشق.
وزير الصحة يبحث مع السفير السعودي تطوير المشاريع التنموية الطبية في سوريا
بطولة نجوم الحرية للكيك بوكسينغ تستعد لنسختها الثالثة بمشاركة عربية ودولية
انطلاق معرض الأشغال اليدوية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة في حلب
اختتام فعالية توعوية لتعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال في حلب
في يومه الثاني.. إقبال شعبي واسع على مهرجان “موسم التحرير 2026” بدمشق
إطلاق شركة “Level Up Interactive” لدعم صناعة الألعاب الإلكترونية في سوريا
Sign in to your account
تذكرني