دمشق-سانا‏

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نظمت سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا، ‏مساء اليوم السبت، حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال ‏الوطني الـ 66 لبلادها، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق، ‏بحضور عدد من المسؤولين ‏السوريين والسفراء ‏ورؤساء ‏البعثات الدبلوماسية ‏المعتمدة في سوريا، وفعاليات ‏اقتصادية ‏ودينية ‏وإعلامية وثقافية وفنية. ‏

وأعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في ‏كلمة مسجلة له خلال الحفل، عن فخره بهذه الذكرى التي ‏أُعلن فيها قيام موريتانيا، دولة حرة مستقلة معتزة بإرثها ‏الحضاري، ومتشبثة بهويتها، مشيراً إلى أن هذه الذكرى ‏تستعيد صفحات مضيئة من تاريخ بلاده، وتمسك الموريتانيين ‏بهويتهم وحقهم في الحرية والكرامة.‏

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بدوره، قال السفير الموريتاني لدى سوريا الطالب المختار ‏الشيخ محمد المجتبى في كلمة له خلال الحفل: إن عيد ‏الاستقلال ليس مجرد ذكرى لاستعادة صفحات من التاريخ ‏الوطني، بل هو مناسبة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة ‏البناء والتنمية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ قيم الوحدة ‏الوطنية والتضامن، والمضي بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ‏وتقدماً، مستعرضاً ما حققته بلاده من إنجازات في مسيرة بناء ‏الدولة وتعزيز التنمية.‏

‏ ‏روابط تاريخية بين موريتانيا وسوريا

وأكد المجتبى، أن إقامة الاحتفال في دمشق تمنح المناسبة بعداً ‏خاصاً، لما يجمع البلدين والشعبين من روابط أخوية وتاريخية ‏وحضارية عميقة، مضيفاً: في موريتانيا نعتز بالعلاقات ‏الأخوية التي تجمعنا بسوريا حكومة وشعباً، وننظر إليها ‏باعتبارها رصيداً تاريخياً وإنسانياً وحضارياً يستحق الرعاية ‏والتطوير، وجسراً للتواصل والتعاون والتضامن بين بلدينا ‏الشقيقين.‏

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وعبر المجتبى عن تقديره للجهود التي تبذلها القيادة السورية ‏وعلى رأسها الرئيس أحمد الشرع، وللعمل الذي تقوم به ‏الحكومة السورية، وبصفة خاصة وزارة الخارجية ‏والمغتربين بقيادة الوزير أسعد حسن الشيباني، من أجل بناء ‏سوريا حرة ومستقرة، وترسيخ مؤسسات الدولة، وإعادة ‏تفعيل حضورها الدبلوماسي، وتوطيد علاقاتها مع محيطها ‏العربي والمجتمع الدولي.‏

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وقال: نعبر عن اعتزازنا بما تحققه سوريا من خطوات على ‏الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً تطلع بلاده إلى مواصلة ‏هذه الجهود بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحفظ وحدة ‏سوريا وسيادتها، ويعيد إليها مكانتها ودورها التاريخي ‏والحضاري في محيطها العربي والدولي.‏

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وبيّن المجتبى أن موريتانيا ستظل حريصة على تعزيز ‏علاقاتها الأخوية مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها ‏سوريا، والعمل على توسيع مجالات التعاون والتنسيق، بما ‏يعزز التضامن العربي ويخدم مصالح الشعوب.‏

العلاقات الأخوية بين سوريا وموريتانيا

من جهته، قال وزير المالية محمد يسر برنية في كلمة له ‏خلال الحفل: إن العلاقات الأخوية التي تجمع سوريا ‏وموريتانيا ليست وليدة اليوم، فهي في العصر الحديث تمتد ‏لأكثر من نصف قرن منذ أن ولدت موريتانيا المستقلة ‏الحديثة، وإن العلاقات أعمق من أن تقاس بالسنوات إذ إن ‏البلدين يتشاركان إرثاً ثقافياً واحداً عربياً وإسلامياً.‏

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وأكد الوزير برنية أن الأخوّة بين البلدين تجسدت في أبهى ‏صورها عبر التبادل المعرفي والثقافي بين الشعبين، مضيفاً: ‏كما فتحت جامعات دمشق وحلب أبوابها منذ ستينيات ‏وسبعينيات القرن الماضي لآلاف الطلبة الموريتانيين، فتحت ‏موريتانيا أبوابها للسوريين خلال سنوات محنتهم كإخوة وأهل ‏وليس كلاجئين، في أسمى معاني الكرم والأصالة.‏

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وثمّن الوزير برنية ما منحته موريتانيا للسوريين من تسهيلات ‏وحرية في الإقامة والتملك والعمل في مختلف القطاعات.‏

انتصار إرادة الشعوب

ولفت برنية إلى أنه من جميل الأقدار أن تتقاطع المناسبات ‏الوطنية في هذه الأيام المباركة، فبينما يحتفل الموريتانيون ‏بالذكرى السادسة والستين لاستقلال موريتانيا، تتزامن هذه ‏الذكرى مع انطلاقة أيام معركة “ردع العدوان” ومعارك ‏التحرير المجيدة، التي تمتد من السابع والعشرين من تشرين ‏الثاني حتى الثامن من كانون الأول، لتكتمل البهجة بانتصار ‏إرادة الشعوب في كلا البلدين.‏

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وبيّن برنية تطلع سوريا إلى تعميق الروابط الاقتصادية مع ‏موريتانيا، لأن الاقتصاد هو سبيل التنمية والاستقرار والنمو، ‏من خلال زيادة التبادلات والاستثمارات والتجارة وإقامة ‏المشاريع الاقتصادية المشتركة، داعياً الموريتانيين إلى زيارة ‏سوريا والاستفادة من الفرص فيها لترى الأجيال آثار التعاون ‏الصادق.‏

فرص كثيرة للشراكة

وفي السياق ذاته، عبر السفير الجزائري بدمشق عبد ‏القادر ‏قاسمي الحسني في تصريح لـ سانا، عن سعادته بالمشاركة في ‏إحياء ذكرى عيد الاستقلال الوطني لموريتانيا، معرباً عن ‏تفاؤله بتعزيز العلاقات بين موريتانيا والوطن العربي، ولا ‏سيما سوريا والجزائر على مختلف الأصعدة.‏

وأكد قاسمي الحسني وجود فرص كثيرة للشراكة بين ‏موريتانيا وسوريا، وموريتانيا والجزائر، وتعميق العلاقات ‏بين البلدان العربية ذات اللغة والدين والثقافة الواحدة.‏

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ونالت موريتانيا استقلالها رسمياً عن فرنسا في الـ 28 من تشرين ‏الثاني عام 1960، وهو التاريخ الذي تحيي فيه ذكرى استقلالها ‏سنوياً.‏