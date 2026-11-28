دمشق-سانا
نظمت سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا، مساء اليوم السبت، حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال الوطني الـ 66 لبلادها، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق، بحضور عدد من المسؤولين السوريين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، وفعاليات اقتصادية ودينية وإعلامية وثقافية وفنية.
وأعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في كلمة مسجلة له خلال الحفل، عن فخره بهذه الذكرى التي أُعلن فيها قيام موريتانيا، دولة حرة مستقلة معتزة بإرثها الحضاري، ومتشبثة بهويتها، مشيراً إلى أن هذه الذكرى تستعيد صفحات مضيئة من تاريخ بلاده، وتمسك الموريتانيين بهويتهم وحقهم في الحرية والكرامة.
بدوره، قال السفير الموريتاني لدى سوريا الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى في كلمة له خلال الحفل: إن عيد الاستقلال ليس مجرد ذكرى لاستعادة صفحات من التاريخ الوطني، بل هو مناسبة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتضامن، والمضي بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً، مستعرضاً ما حققته بلاده من إنجازات في مسيرة بناء الدولة وتعزيز التنمية.
روابط تاريخية بين موريتانيا وسوريا
وأكد المجتبى، أن إقامة الاحتفال في دمشق تمنح المناسبة بعداً خاصاً، لما يجمع البلدين والشعبين من روابط أخوية وتاريخية وحضارية عميقة، مضيفاً: في موريتانيا نعتز بالعلاقات الأخوية التي تجمعنا بسوريا حكومة وشعباً، وننظر إليها باعتبارها رصيداً تاريخياً وإنسانياً وحضارياً يستحق الرعاية والتطوير، وجسراً للتواصل والتعاون والتضامن بين بلدينا الشقيقين.
وعبر المجتبى عن تقديره للجهود التي تبذلها القيادة السورية وعلى رأسها الرئيس أحمد الشرع، وللعمل الذي تقوم به الحكومة السورية، وبصفة خاصة وزارة الخارجية والمغتربين بقيادة الوزير أسعد حسن الشيباني، من أجل بناء سوريا حرة ومستقرة، وترسيخ مؤسسات الدولة، وإعادة تفعيل حضورها الدبلوماسي، وتوطيد علاقاتها مع محيطها العربي والمجتمع الدولي.
وقال: نعبر عن اعتزازنا بما تحققه سوريا من خطوات على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً تطلع بلاده إلى مواصلة هذه الجهود بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويعيد إليها مكانتها ودورها التاريخي والحضاري في محيطها العربي والدولي.
وبيّن المجتبى أن موريتانيا ستظل حريصة على تعزيز علاقاتها الأخوية مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها سوريا، والعمل على توسيع مجالات التعاون والتنسيق، بما يعزز التضامن العربي ويخدم مصالح الشعوب.
العلاقات الأخوية بين سوريا وموريتانيا
من جهته، قال وزير المالية محمد يسر برنية في كلمة له خلال الحفل: إن العلاقات الأخوية التي تجمع سوريا وموريتانيا ليست وليدة اليوم، فهي في العصر الحديث تمتد لأكثر من نصف قرن منذ أن ولدت موريتانيا المستقلة الحديثة، وإن العلاقات أعمق من أن تقاس بالسنوات إذ إن البلدين يتشاركان إرثاً ثقافياً واحداً عربياً وإسلامياً.
وأكد الوزير برنية أن الأخوّة بين البلدين تجسدت في أبهى صورها عبر التبادل المعرفي والثقافي بين الشعبين، مضيفاً: كما فتحت جامعات دمشق وحلب أبوابها منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لآلاف الطلبة الموريتانيين، فتحت موريتانيا أبوابها للسوريين خلال سنوات محنتهم كإخوة وأهل وليس كلاجئين، في أسمى معاني الكرم والأصالة.
وثمّن الوزير برنية ما منحته موريتانيا للسوريين من تسهيلات وحرية في الإقامة والتملك والعمل في مختلف القطاعات.
انتصار إرادة الشعوب
ولفت برنية إلى أنه من جميل الأقدار أن تتقاطع المناسبات الوطنية في هذه الأيام المباركة، فبينما يحتفل الموريتانيون بالذكرى السادسة والستين لاستقلال موريتانيا، تتزامن هذه الذكرى مع انطلاقة أيام معركة “ردع العدوان” ومعارك التحرير المجيدة، التي تمتد من السابع والعشرين من تشرين الثاني حتى الثامن من كانون الأول، لتكتمل البهجة بانتصار إرادة الشعوب في كلا البلدين.
وبيّن برنية تطلع سوريا إلى تعميق الروابط الاقتصادية مع موريتانيا، لأن الاقتصاد هو سبيل التنمية والاستقرار والنمو، من خلال زيادة التبادلات والاستثمارات والتجارة وإقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة، داعياً الموريتانيين إلى زيارة سوريا والاستفادة من الفرص فيها لترى الأجيال آثار التعاون الصادق.
فرص كثيرة للشراكة
وفي السياق ذاته، عبر السفير الجزائري بدمشق عبد القادر قاسمي الحسني في تصريح لـ سانا، عن سعادته بالمشاركة في إحياء ذكرى عيد الاستقلال الوطني لموريتانيا، معرباً عن تفاؤله بتعزيز العلاقات بين موريتانيا والوطن العربي، ولا سيما سوريا والجزائر على مختلف الأصعدة.
وأكد قاسمي الحسني وجود فرص كثيرة للشراكة بين موريتانيا وسوريا، وموريتانيا والجزائر، وتعميق العلاقات بين البلدان العربية ذات اللغة والدين والثقافة الواحدة.
ونالت موريتانيا استقلالها رسمياً عن فرنسا في الـ 28 من تشرين الثاني عام 1960، وهو التاريخ الذي تحيي فيه ذكرى استقلالها سنوياً.