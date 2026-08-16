معالجة انسداد شبكة ري غدير البستان بالقنيطرة لتأمين مياه الري للمزارعين

القنيطرة-سانا‏

بدأت مديرية الموارد المائية في القنيطرة اليوم الأحد أعمال معالجة الانسداد ‏الحاصل في شبكة ري غدير البستان، بهدف إعادة تسليك خط الري وتأمين مياه ‏الري للمزارعين المستفيدين من المشروع.‏

وأوضح رئيس ورشة الصيانة في مديرية الموارد المائية بالقنيطرة محمد الهتيمي ‏في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية وجّهت ورشة الصيانة إلى شبكة ري غدير ‏البستان لمعالجة الانسداد، حيث قامت الورشة بفتح أكثر من أربع فتحات وتسليك ‏الخط، مبيناً أن العمل سيستمر لاستكمال معالجة الانسداد وتسليك الخط بشكل كامل، ‏بعد أن أدى تدفق المياه الموجودة ضمن الخط إلى صعوبة متابعة العمل في بعض ‏مراحله.‏

وأشار الهتيمي إلى أن المشروع يخدم أكثر من 50 مزارعاً، وتبلغ مساحة الأراضي ‏المستفيدة منه أكثر من 500 دونم مزروعة بالمحاصيل الزراعية، ولا سيما ‏الخضراوات والمحاصيل الصيفية، لافتاً إلى أهمية استكمال أعمال الصيانة لضمان ‏وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية.‏

وتقع شبكة ري غدير البستان بين محافظتي القنيطرة ودرعا، وتلعب دوراً حيوياً في ‏ري آلاف الهكتارات الزراعية، وتشهد الشبكة أعمال صيانة دورية لتحسين تدفق ‏المياه وتقليل الهدر، بما يضمن استمرارية وصول مياه الري إلى الأراضي ‏الزراعية ودعم المزارعين في المحافظتين.‏