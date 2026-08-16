معالجة انسداد شبكة ري غدير البستان بالقنيطرة لتأمين مياه الري للمزارعين

القنيطرة-سانا
بدأت مديرية الموارد المائية في القنيطرة اليوم الأحد أعمال معالجة الانسداد الحاصل في شبكة ري غدير البستان، بهدف إعادة تسليك خط الري وتأمين مياه الري للمزارعين المستفيدين من المشروع.
وأوضح رئيس ورشة الصيانة في مديرية الموارد المائية بالقنيطرة محمد الهتيمي في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية وجّهت ورشة الصيانة إلى شبكة ري غدير البستان لمعالجة الانسداد، حيث قامت الورشة بفتح أكثر من أربع فتحات وتسليك الخط، مبيناً أن العمل سيستمر لاستكمال معالجة الانسداد وتسليك الخط بشكل كامل، بعد أن أدى تدفق المياه الموجودة ضمن الخط إلى صعوبة متابعة العمل في بعض مراحله.
وأشار الهتيمي إلى أن المشروع يخدم أكثر من 50 مزارعاً، وتبلغ مساحة الأراضي المستفيدة منه أكثر من 500 دونم مزروعة بالمحاصيل الزراعية، ولا سيما الخضراوات والمحاصيل الصيفية، لافتاً إلى أهمية استكمال أعمال الصيانة لضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية.
وتقع شبكة ري غدير البستان بين محافظتي القنيطرة ودرعا، وتلعب دوراً حيوياً في ري آلاف الهكتارات الزراعية، وتشهد الشبكة أعمال صيانة دورية لتحسين تدفق المياه وتقليل الهدر، بما يضمن استمرارية وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية ودعم المزارعين في المحافظتين.