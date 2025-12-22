عملية نوعية تُفشل تهريب شحنة كبتاغون من لبنان إلى العراق عبر سوريا

دمشق-سانا

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة تحوي نحو 200 ألف حبة كبتاغون كانت متجهة من لبنان إلى العراق عبر الأراضي السورية، وفككت الشبكة الإجرامية المنظمة المسؤولة عن عملية التهريب.

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر تلغرام أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت عمليةً أمنيةً نوعيةً، استناداً إلى معلومات دقيقة وردت من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، وأسفرت عن إحباط تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة كانت متجهة من لبنان إلى العراق عبر الأراضي السورية، وتفكيك الشبكة الإجرامية المنظمة المسؤولة عن عملية التهريب.

وقالت الوزارة: إنه “خلال العملية، أُلقي القبض على كل من: “ي.ه”، و”ع.د”، و”ن.د”، و”م.د”، كما جرى ضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون، وصُودرت المضبوطات، وأُحيل المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وبينت وزارة الداخلية أن هذه العملية تعكس مستوى التعاون الإقليمي المتين والجهود المتواصلة لمكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة، مؤكدةً أن التنسيق المشترك بين الدول والإجراءات القانونية الرادعة يشكلان ضمانة حقيقية لحماية الأمن المجتمعي وتعزيز استقرار البلاد.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات، حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.

