دمشق-سانا

شهد اليوم الثاني من مهرجان “موسم التحرير 2026″، المقام على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة، وسط إقبال جماهيري واسع من العائلات والزوار، للمشاركة في البرامج والأنشطة التي يقدمها المهرجان.

وتضمنت فعالياته أنشطة متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتوفر مساحات مجانية تجمع بين الترفيه والتعلم، فيما شهد المسرح الرئيسي للمهرجان، عرض فيلم “مفاتيح دمشق”، ضمن سلسلة أفلام وثائقية توثق أحداث تحرير دمشق، إلى جانب فقرة تفاعلية مع الزوار تضمنت مسابقات وأسئلة وأجوبة في مجالات متعددة.

عروض توثيقية وفقرات تستحضر محطات الثورة

أوضحت رئيسة شعبة تنسيق الفعاليات في مديرية العلاقات العامة بمحافظة دمشق نور مسالخي، في تصريح لـ سانا، اليوم السبت، أهمية الفعاليات التي تضمنها مهرجان “موسم التحرير 2026” في إحياء الذاكرة الوطنية واستحضار محطات الثورة السورية وتضحيات أبنائها، وتعزيز ارتباط الأجيال بتاريخها.

ولفتت إلى أن اليوم الثاني شهد فقرات جديدة ومتنوعة عقب الإقبال الكبير الذي رافق الافتتاح، وعرض فيلم “مفاتيح دمشق” الذي يوثّق مسار معركة ردع العدوان وتحرير دمشق وصولاً إلى الثامن من كانون الأول، إلى جانب فقرات تستعيد مظاهرات جماهيرية على المسرح لاستحضار أجواء الحراك الثوري.

تفعيل الأنشطة المجتمعية وتوسيع قاعدة المشاركة

بدورها، أكدت مسؤولة الأنشطة الثقافية والرياضية في نادي محافظة دمشق هنادي طنطه، في تصريح لـ سانا، أن التحضيرات للمشاركة في المهرجان بدأت قبل عشرة أيام، بهدف تقديم حزمة متنوعة من برامج المديرية في مجالات الرياضة والثقافة والأنشطة الاجتماعية وألعاب الذكاء والفنون البصرية.

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة متاحة مجاناً للجميع، لتعريف الأهالي بها وتشجيعهم على المشاركة فيها والاستفادة منها، بما يعزز التفاعل المجتمعي ويسهم في بناء المرحلة المقبلة، وذلك وسط أجواء من الفرح والأنشطة المتنوعة التي يشهدها المهرجان.

ترسيخ قيم النظافة والانتماء لدى الأطفال

من جهتها، بيّنت مسؤولة التواصل والحملات وتنسيق المناسبات في منظمة “غراس النهضة” هلا سعودي، أن مشاركة المنظمة في المهرجان تركز على تعزيز القيم التربوية والأخلاقية لدى الأطفال، بوصفهم ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وذلك عبر ألعاب فكرية، وتقديم عرض مسرحي توعوي حول النظافة، إضافة إلى تخصيص ركن يتيح للأطفال كتابة رسائل عهد يخطّها الأطفال تعبيراً عن التزامهم بالحفاظ على نظافة البلاد، وتعليقها على شجرة مخصصة لهذه الغاية.

تعزيز التفكير التكنولوجي وروح الإعمار عند الأطفال

وفي السياق ذاته، أشارت المهندسة والشريكة المؤسسة في فريق “مفتاح المعرفة” شادن عبد الرزاق، إلى أن الفريق يسعى منذ تأسيسه إلى جعل الطفل صانعاً للتكنولوجيا لا مجرد مستخدم لها.

وأوضحت أن مشاركتهم في المهرجان تتضمن تدريباً مبسطاً للأطفال واليافعين على تركيب وبرمجة الروبوتات الصغيرة، وصناعة أساور خرز بشيفرات لأسمائهم، إضافة إلى خريطة تفاعلية لسوريا تحاكي نقل مواد البناء بين المحافظات لترسيخ ثقافة الإعمار لدى الجيل الناشئ.

وكان محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي افتتح مساء أمس الجمعة، فعاليات مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة في دمشق، وسط حضور شعبي ومشاركة الفعاليات المجتمعية، وذلك احتفاءً بالذكرى الثانية لعيد التحرير وذكرى انطلاق معركة ردع العدوان.

ويضم المهرجان، الذي يستمر حتى السابع من كانون الأول القادم، أقساماً وأجنحة متنوعة يتصدرها جناح توثيقي يستعرض أبرز محطات الثورة السورية وصولاً إلى التحرير، إلى جانب مساحات ترفيهية وتعليمية مجانية مخصصة للأسرة والطفل، ومسرح رئيسي للعروض الثقافية والفنية اليومية، فضلاً عن سوق للمأكولات.