اتحاد عمال سوريا: القرارات القضائية بحق رموز النظام البائد خطوة ‏أساسية في مسار العدالة ‏

دمشق-سانا ‏

أكد الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا أن القرارات الصادرة عن محكمة ‏الجنايات الرابعة، والتي قضت بتنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس النظام البائد ‏بشار الأسد وأخيه ماهر وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية المتورطين في ‏الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، تشكل بداية فعلية لعودة الحقوق ‏لأصحابها، وخطوة أولى في مسار العدالة الانتقالية.‏

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي اليوم الأربعاء، أن ‏أفعال تلك العصابة من قتل وتعذيب وتهجير ومجازر منهجية ترقى إلى ‏جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفق القوانين والمواثيق الدولية، مشيراً ‏إلى أن هذا الحكم التاريخي الذي صدر أمس ينصف أهالي الضحايا ‏والمعتقلين والمفقودين.‏

وشدد الاتحاد على ضرورة إرسال مذكّرات توقيف إلى “الإنتربول الدولي” ‏لملاحقة المجرمين الفارين والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، إلى جانب ‏العمل على استرجاع الأموال المنهوبة التي سُلبت من قوت الشعب السوري.‏

وأكد الاتحاد الوقوف مع جماهير الشعب السوري للإعلان عن انتهاء عهد ‏الإفلات من العقاب، والتوجه نحو مرحلة جديدة تُبنى فيها الدولة على أسس ‏العدالة، وسيادة القانون، وصون كرامة الإنسان.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر ‌‏الدين ‏العريان أصدرت، أمس الثلاثاء، حكمها في الدعوى ‌‏المقامة ‏ضد ‌‏عاطف ‏نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت ‌‏بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر ‏الأسد وعاطف نجيب، وبحق ‌‏خمسة من ‏المتهمين ‌‏الفارين بعد إدانتهم بجرائم ‏قتل وتعذيب ‌‏وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما ‌‏‌‏أسقطت دعوى ‏الحق العام عن ‌‏المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً ‌‏لوفاته.‏