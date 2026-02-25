قسم الشرطة في حي باب الفرج بحلب يحبط نشاط مجموعة إجرامية متخصصة في كسر زجاج المركبات

حلب-سانا

أحبط قسم الشرطة في حي باب الفرج بمدينة حلب، نشاط مجموعة إجرامية متخصصة في كسر زجاج المركبات وسرقة محتوياتها، وألقى القبض على أفرادها، وعددهم أربعة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء بعد متابعة ميدانية دقيقة نفذتها إحدى دوريات القسم في حي باب الفرج، حيث اشتبهت بالأشخاص المذكورين وراقبت تحركاتهم بشكل مستمر، قبل أن تباغتهم وتلقي القبض عليهم متلبسين.

وبينت الوزارة أنه ضُبط بحوزة المجموعة مسدسان، إضافة إلى جزء من المسروقات العائدة لإحدى المركبات، وبالتحقيق معهم اعترف المتورطون بتنفيذ أكثر من 70 عملية كسر زجاج مركبات وسرقة محتوياتها في أحياء مختلفة من المدينة.

ووفق الوزارة، أحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

