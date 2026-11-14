وفاة شاب متأثراً بإصابته إثر حادثة سقوط جدار في المزيريب بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توفي الشاب أحمد نواف الخالدي 24 عاماً من بلدة المزيريب بريف درعا الغربي اليوم السبت، ‏متأثراً بجراحه إثر سقوط جدار عليه، حيث جرى نقله إلى مشفى طفس الوطني بحالة حرجة إلا أنه ‏فارق الحياة رغم محاولات إسعافه‎.‎

وأوضح مدير مشفى طفس الوطني الدكتور نزار الربداوي في تصريح لـ سانا، أن الخالدي راجع ‏قسم الإسعاف بحالة صحية حرجة جداً إثر سقوط جدار عليه في بلدة المزيريب، موضحاً أنه كان ‏يعاني رضّاً شديداً في منطقة الصدر مع اشتباه في وجود نزيف داخلي إضافة إلى دخوله في حالة ‏صدمة‎.‎

وأضاف الربداوي أن الكادر الطبي قدَّم الإسعافات اللازمة والإنعاشات الضرورية للمصاب، نظراً ‏لخطورة وضعه الصحي لكن الشاب فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصاباته‎.‎

وتسلط الحادثة الضوء على المخاطر التي تشكلها الجدران والأبنية المتضررة، ولا سيما في المناطق ‏التي تعاني تضرر المنشآت، إذ قد يؤدي سقوط أجزاء منها إلى إصابات بالغة وخسائر في ‏الأرواح‎.‎