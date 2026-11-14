وفاة شاب متأثراً بإصابته إثر حادثة سقوط جدار في المزيريب بريف درعا الغربي

درعا-سانا
توفي الشاب أحمد نواف الخالدي 24 عاماً من بلدة المزيريب بريف درعا الغربي اليوم السبت، متأثراً بجراحه إثر سقوط جدار عليه، حيث جرى نقله إلى مشفى طفس الوطني بحالة حرجة إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات إسعافه.
وأوضح مدير مشفى طفس الوطني الدكتور نزار الربداوي في تصريح لـ سانا، أن الخالدي راجع قسم الإسعاف بحالة صحية حرجة جداً إثر سقوط جدار عليه في بلدة المزيريب، موضحاً أنه كان يعاني رضّاً شديداً في منطقة الصدر مع اشتباه في وجود نزيف داخلي إضافة إلى دخوله في حالة صدمة.
وأضاف الربداوي أن الكادر الطبي قدَّم الإسعافات اللازمة والإنعاشات الضرورية للمصاب، نظراً لخطورة وضعه الصحي لكن الشاب فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصاباته.
وتسلط الحادثة الضوء على المخاطر التي تشكلها الجدران والأبنية المتضررة، ولا سيما في المناطق التي تعاني تضرر المنشآت، إذ قد يؤدي سقوط أجزاء منها إلى إصابات بالغة وخسائر في الأرواح.