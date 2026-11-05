مشفى النور التخصصي “الثورة” في دير الزور يستأنف خدماته العلاجية بعد سنوات من الإغلاق تاريخ النشر: 2026/11/05 10:46 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/05 10:47 صباحًا عاد مشفى النور التخصصي “الثورة” في دير الزور إلى تقديم خدماته العلاجية، بعد سنوات من الإغلاق، إثر تعرضه للتضييق والاقتحام والاستهداف المباشر خلال قصف قوات النظام البائد للمدينة. 38,836 شخصاً غادروا مواقع النزوح خلال تموز وآب 2026 استمرار أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني 221 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة يواصلون تعليمهم الجامعي في جامعة دمشق أهالي دير الزور يتابعون كلمة الرئيس أحمد الشرع في الساحات العامة جلسة لوزير التنمية الإدارية مع مديري المديريات حول مسار التحول الإداري صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دير الزورمشفى النور التخصصي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات الملتقى السوري الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية آخر الأخبار دولي فرنسا تشهد إضراباً ومظاهرات احتجاجاً على غلاء المعيشة حمصمحليات دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية اقتصاد سوريا الذهب يرتفع 400 ليرة في السوق السورية