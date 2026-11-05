مشفى النور التخصصي “الثورة” في دير الزور يستأنف خدماته العلاجية بعد سنوات من الإغلاق

عاد مشفى النور التخصصي “الثورة” في دير الزور إلى تقديم خدماته العلاجية، بعد سنوات من الإغلاق، إثر تعرضه للتضييق والاقتحام والاستهداف المباشر خلال قصف قوات النظام البائد للمدينة.