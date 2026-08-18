سوريا تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتؤكد أنه عدوان خطير يهدد استقرار المنطقة

2N4A3703 Copy 5 سوريا تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتؤكد أنه عدوان خطير يهدد استقرار المنطقة

دمشق-سانا
 
أدانت سوريا بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، معتبرةً أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادتها ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الثلاثاء: إن سوريا تؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من كانون الأول 2024 وحتى اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يكشف مجدداً عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
 
وأكد البيان أن سوريا تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة  للسيادة السورية.
 
وشدد البيان على أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية.

photo 2026 08 18 13 20 58 سوريا تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتؤكد أنه عدوان خطير يهدد استقرار المنطقة
قوات الأمن الداخلي تبدأ الانتشار في مناطق الاشتباكات بالسويداء وتعمل على إعادة الأفراد والأرتال المتوجهة نحوها
أفراد خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب في ريف حلب
بعد أقل من 72 ساعة من ارتكاب الجريمة.. شرطة كللي بإدلب تلقي القبض ‏على قاتلي المغدورين شبيكة ودحبور
الدفاع المدني: نقل القافلة الخامسة من المدنيين من محافظة السويداء عبر معبر بصرى الشام
مدير المشافي الجامعية يطمئن على صحة المريض إسماعيل في المشفى الوطني الجامعي بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك