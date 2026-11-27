دير الزور-سانا



انطلقت اليوم الجمعة من مدينة دير الزور الدفعة الثالثة من معتمري أسر الشهداء، متوجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، ضمن مبادرة التكريم التي تقدمها مؤسسة «هدف» دعماً لذوي الشهداء.



وأوضح الإداري في المؤسسة فاتح حوكان أن الدفعة الثالثة تضم 64 معتمراً من ذوي الشهداء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 192 معتمراً، مشيراً إلى أن المؤسسة تتكفل بكامل تكاليف الرحلات من دير الزور وإليها، تكريماً لأسر الشهداء وتقديراً لتضحياتهم.



وأضاف أن المؤسسة تستعد لإطلاق حملة جديدة ضمن خطة تشمل جميع عوائل الشهداء في محافظة دير الزور.

من جهتها، أعربت هيام الجمعة، والدة الشهيدين ثائر وثامر العطرة، عن فخرها باستشهاد ولديها، معتبرة أن تضحياتهما أتاحت لها فرصة زيارة الأراضي المقدسة وأداء مناسك العمرة.

بدورها، قدمت سهام الجمعة، والدة الشهيد منصور الجمعة، شكرها للقائمين على الرحلة، معبرة عن مشاعر متداخلة بين الحزن على فقدان ولدها والفرح بإتاحة الفرصة لها لزيارة الأراضي المقدسة وأداء مناسك العمرة.



يُذكر أن الدفعة الثانية من معتمري أسر الشهداء انطلقت في تموز الفائت من دير الزور، فيما تواصل مؤسسة «هدف» الخيرية تنفيذ مبادرات إنسانية وخيرية في مجالات متعددة، ولا سيما في محافظة دير الزور.