الجيش العربي السوري يتسلم قاعدة رميلان بعد انسحاب قوات التحالف الدولي

دمشق-سانا

تسلمت وحدات من الجيش العربي السوري قاعدة رميلان بريف الحسكة.

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في تصريح لـ سانا اليوم السبت، بأن قوات الجيش العربي السوري تسلمت القاعدة اليوم، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

وكانت قوات الجيش العربي السوري تسلمت في شباط الماضي قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة، بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي.

سبقها ومن خلال التنسيق بين الجانبين السوري والأمريكي تسليم قوات الجيش العربي السوري أيضاً قاعدة التنف، وقامت بتأمين القاعدة ومحيطها، وبالانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف.

