واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الجمعة، تعطيل سفينة ‏تجارية في خليج عمان، بعد محاولتها خرق الحصار البحري الذي ‏تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.‏

وقالت سنتكوم في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “إن طائرة ‏عسكرية أمريكية أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة إم في ‏باسيفيك آرتشر، التي ترفع علم بالاو، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع ‏فيها”، مؤكدة عدم إصابة أفراد طاقمها المدنيين بأذى.‏

وأضافت أن السفينة حاولت عبور المياه الإقليمية بعد مغادرتها ‏ميناء بندر عباس أمس الخميس، رغم تلقي طاقمها تحذيرات متكررة، ‏مشيرة إلى أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 158 سفينة تجارية امتثلت ‏للحصار، وعطّلت ست سفن رفضت الامتثال، ودعت البحارة العاملين في ‏خليج عمان والمداخل المؤدية لمضيق هرمز إلى الالتزام بتحذيرات ‏قواتها.‏

وكانت سنتكوم أعلنت في السابع من تشرين الثاني الجاري تعطيل ‏سفينة شحن تجارية في خليج عمان، بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ‏ومحاولته خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.‏