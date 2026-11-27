واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الجمعة، تعطيل سفينة تجارية في خليج عمان، بعد محاولتها خرق الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.
وقالت سنتكوم في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “إن طائرة عسكرية أمريكية أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة إم في باسيفيك آرتشر، التي ترفع علم بالاو، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع فيها”، مؤكدة عدم إصابة أفراد طاقمها المدنيين بأذى.
وأضافت أن السفينة حاولت عبور المياه الإقليمية بعد مغادرتها ميناء بندر عباس أمس الخميس، رغم تلقي طاقمها تحذيرات متكررة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 158 سفينة تجارية امتثلت للحصار، وعطّلت ست سفن رفضت الامتثال، ودعت البحارة العاملين في خليج عمان والمداخل المؤدية لمضيق هرمز إلى الالتزام بتحذيرات قواتها.
وكانت سنتكوم أعلنت في السابع من تشرين الثاني الجاري تعطيل سفينة شحن تجارية في خليج عمان، بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولته خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.