إسلام أباد-سانا

جددت السعودية وباكستان وتركيا التزامها بمبادئ وأهداف اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مؤكدة مواصلة الجهود المشتركة لدعم أمن المملكة العربية السعودية وصون سيادتها وسلامة أراضيها، وفقاً لأحكام الدفاع الجماعي المنصوص عليها في الاتفاقية، ومشددة على أهمية تعزيز التعاون السياسي والدفاعي ومواصلة الجهود الرامية إلى خفض التوترات الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الجمعة، أن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة للدفاع المشترك، عقدت اجتماعاً في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، استعرضت فيه تطورات الأوضاع الأمنية الإقليمية، وجددت عزمها على مواصلة العمل المشترك لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن الدول الثلاث جددت التزامها بمبادئ اتفاقية مكة للدفاع المشترك وأهدافها، بما في ذلك الدفاع الجماعي والتضامن المتبادل واحترام سيادة كل طرف وسلامة أراضيه.

تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

واستعرضت اللجنة نتائج اجتماعها الأول الذي عُقد في إسطنبول في 31 آب الماضي، واجتماعها الطارئ في الرياض في 5 تشرين الأول الماضي، والتقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتخذة خلالهما، ولا سيما ما يتعلق بإرساء الأطر المؤسسية للحلف والتنفيذ العملي لالتزامات الدفاع الجماعي، وفقاً للتشريعات الوطنية للدول الثلاث.

وأشادت اللجنة بالتقدم المحرز نحو إنشاء الأمانة العامة للحلف في السعودية وتفعيل عملها، مؤكدة أهمية دورها في دعم العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق الفعّال بين الدول الأعضاء.

كما استعرضت نتائج المشاورات السياسية والعسكرية الجارية، واتفقت على مواصلتها لتعزيز التعاون والتنسيق بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، وتشجيع تسوية النزاعات بالطرق السلمية عبر الحوار والدبلوماسية.

دعم أمن السعودية وإدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي

جددت اللجنة إدانتها اعتداءات ميليشيا الحوثي المتواصلة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية، مؤكدة عزم الدول الثلاث مواصلة جهودها المشتركة وتسريع وتيرتها لدعم المملكة في صون أمنها، وفقاً لأحكام الدفاع الجماعي المنصوص عليها في الاتفاقية.

وأكدت الدول التزامها بتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتطوير التقني المشترك والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز القدرات والتنسيق بين قواتها المسلحة، والتعامل مع المخاوف الأمنية المشتركة، بما يدعم السلام والأمن في المنطقة.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صدّق اليوم الجمعة، على اتفاقية “مكة للدفاع المشترك”، لتكتمل بذلك إجراءات المصادقة التركية على الاتفاقية، عقب إقرارها من البرلمان ‏في 5 تشرين الثاني الجاري.‏



يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد ‏بن سلمان، وقّعوا في السابع من آب الماضي اتفاقية “حلف مكة” للدفاع المشترك، بهدف تعزيز أمن الدول الثلاث من ‏خلال آليات الردع والدفاع المشترك.‏