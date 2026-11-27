نيويورك-سانا‏

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتداء الذي استهدف ‏الكويت بطائرة مسيّرة وأسفر عن مقتل مواطنين إيطاليين وإصابة ‏آخرين، محذراً من تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة على السلم ‏والأمن الإقليميين.‏

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ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة عن المتحدث باسم المنظمة ‏ستيفان دوجاريك قوله، رداً على أسئلة الصحفيين: إن غوتيريش أعرب ‏عن تضامنه مع الكويت، وقدّم خالص تعازيه إلى أسرتي القتيلين، متمنياً ‏الشفاء العاجل للمصابين.‏

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وأبدى غوتيريش قلقه البالغ إزاء استمرار التصعيد في المنطقة، داعياً ‏جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها ‏تقويض السلم والأمن الإقليميين أو تعريض الجهود الدبلوماسية الجارية ‏للخطر.‏

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وحذّر الأمين العام من أن تجدد الأعمال العدائية سيكون له عواقب كارثية ‏على المنطقة وخارجها، مؤكداً أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد ‏الممكن لتحقيق السلام الدائم.‏

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‏وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت أمس أن اعتداء إيرانياً استهدف ‌‏مواقع حيوية، وأسفر عن مقتل إيطاليين اثنين، وإصابة كويتي وباكستاني، ‌‏فضلاً عن أضرار مادية.‏