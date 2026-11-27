نيويورك-سانا
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتداء الذي استهدف الكويت بطائرة مسيّرة وأسفر عن مقتل مواطنين إيطاليين وإصابة آخرين، محذراً من تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة على السلم والأمن الإقليميين.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة عن المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك قوله، رداً على أسئلة الصحفيين: إن غوتيريش أعرب عن تضامنه مع الكويت، وقدّم خالص تعازيه إلى أسرتي القتيلين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأبدى غوتيريش قلقه البالغ إزاء استمرار التصعيد في المنطقة، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض السلم والأمن الإقليميين أو تعريض الجهود الدبلوماسية الجارية للخطر.
وحذّر الأمين العام من أن تجدد الأعمال العدائية سيكون له عواقب كارثية على المنطقة وخارجها، مؤكداً أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت أمس أن اعتداء إيرانياً استهدف مواقع حيوية، وأسفر عن مقتل إيطاليين اثنين، وإصابة كويتي وباكستاني، فضلاً عن أضرار مادية.