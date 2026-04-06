وزارة الطاقة تقيم محطات دير الزور ضمن مشروع نظام إدارة معلومات المياه والإصحاح

دير الزو-سانا

باشرت الفرق المتخصصة بوزارة الطاقة اليوم الإثنين، بتقييم محطات مياه محافظة دير الزور كاملة، وذلك ضمن مشروع إنشاء نظام إدارة معلومات المياه والإصحاح.

وأوضحت مديرة إحدى فرق التقييم هيا كدرو، في تصريح لمراسل سانا، أنه تم إنشاء فرق عدة لتقييم محطات مياه دير الزور مدينة وريفاً من الناحية الإنشائية والميكانيكية والكهربائية، بهدف أتمتة البيانات للمساعدة في الوصول لأي محطة بسهولة.

وأشارت كدرو، إلى أن المشروع جاء بدعم وإشراف من الإدارة العامة للمياه في وزارة الطاقة وتمويل من اليونيسف وتنفيذ وحدة تنسيق الدعم” ACU “، مبينة أن التقييم سيكون بشكل دوري لتحديث البيانات لكل محطة.

بدوره، أوضح ممثل وحدة تنسيق الدعم” ACU ” خليل النمر، أن المشروع يهدف لإنشاء نظام وطني لإدارة معلومات المياه والإصحاح في سوريا بشكل عام ومنها دير الزور بشكل خاص، كما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات الفعالة والمساهمة بالانتقال من النظام الورقي القديم إلى النظام الإلكتروني بما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات.

يذكر أن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور، أطلقت عدة مشاريع لصيانة المحطات المتهالكة والمتضررة بما يضمن وصول المياه للمواطنين، فيما تأتي هذه الخطوة لدعم قطاع المياه واطلاع الوزارة بشكل يومي عن كل مستجدات العمل واحتياجات المؤسسة.