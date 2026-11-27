طرطوس تحتفي بذكرى “ردع العدوان”.. مشاهد من الفرح والمشاركة الشعبية تاريخ النشر: 2026/11/27 9:24 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 9:24 مساءً من احتفالات أهالي طرطوس بالذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان-27-11-2026-سانا قبيل عيد الأضحى.. زحمة الأسواق واستعدادات الأهالي ترسم أجواء العيد في دمشق الثلوج تغطي الأراضي الزراعية المتاخمة للحدود التركية في ريف مدينة دركوش بمحافظة إدلب إدارة منطقة عفرين في ريف حلب تطلق حملة ميدانية واسعة لمواجهة عمليات القطع الجائر للأشجار استئناف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم فئة الرجال بمباراة جمعت ناديي كللي وأمية بإدلب قافلة مساعدات إنسانية وتجارية مؤلفة من 84 شاحنة تدخل محافظة السويداء صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اليوم الوطني السوريردع العدوانعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام بطولة النصر الدولية للفروسية تنطلق بمنافسات القفز على الحواجز في ريف دمشق آخر الأخبار دولي القوات اليمنية تعلن تحييد 121 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي محلياتالمحافظاتخدماتدير الزور الدفعة الثالثة من معتمري أسر الشهداء تغادر دير الزور إلى الديار المقدسة دولي الجيش الأمريكي يعطّل سفينة تجارية لمحاولتها خرق الحصار على الموانئ الإيرانية