ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء مستقرة في عموم المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في مختلف المناطق السورية، لتكون حول أو أعلى من معدلاتها السنوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مستقراً في عموم البلاد، غائماً في المنطقة الجنوبية، ومشمساً في بقية المناطق.

وتكون الرياح متقلبة معتدلة السرعة عند 5 إلى 15 كم/ساعة، تترافق بهبات نشطة نسبياً إلى نشطة تتراوح ما بين 25 و35 كم/ساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المحافظات:

دمشـــق وريفها 6/14

القنيــطرة 6/13

درعــــا 8/16

السـويـداء 5/12

حمـــص 5/15

حمــــاة 5/16

الـلاذقـيـة 13/18

طـرطـوس 12/18

حــلـب 5/16

إدلــــب 6/16

دير الزور 7/15

الرقة 5/15

الحسكة 6/15