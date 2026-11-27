ريف دمشق-سانا



افتتحت وزارة الأوقاف ومحافظة ريف دمشق اليوم الجمعة، مسجد عربين الكبير، بعد إنجاز أعمال إعادة إعماره وتأهيله، بدعم من مؤسسة وفاق الإنسانية وقطر الخيرية، ومساهمة المجتمع المحلي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لمعركة ردع العدوان.



ويعود المسجد الذي يُعد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في الغوطة الشرقية، إلى أداء رسالته الدينية والاجتماعية، بعد تعرضه للدمار جراء قصف النظام البائد عام 2018، وتبلغ مساحته أكثر من 5400 متر مربع، وتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 7000 مصلٍ.

وأوضح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ في تصريح لـ سانا، أن إعادة افتتاح المسجد تمثل محطة ذات دلالة خاصة لأهالي عربين والغوطة الشرقية، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون مركزاً للعلم والتربية الدينية، ويسهم في إعداد أجيال تشارك في بناء سوريا ونهضتها.



بدوره، أعلن مدير أوقاف ريف دمشق رفاعة عبد الفتاح، في تصريح مماثل، إطلاق برامج لحلقات تحفيظ القرآن الكريم والدورات الشرعية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز حضور المسجد في الحياة الدينية والتعليمية.

شراكة مجتمعية لإعادة إعمار المسجد

من جانبها، أوضحت مؤسسة وفاق الإنسانية أن أعمال التأهيل نُفذت بالشراكة مع قطر الخيرية والمجتمع المحلي، ولفت المدير التنفيذي للمؤسسة محمد خالد عوامة في تصريح لـ سانا، إلى أنه تم تجاوز التحديات الفنية واللوجستية مع الالتزام بمعايير الجودة والإتقان.



وشهد افتتاح المسجد فرحة واسعة بين أهالي المدينة، الذين استعادوا بعودته ذكريات ارتبطت بذاكرتهم ووجدانهم، مؤكدين أهمية استعادة هذا المعلم لدوره في جمع الأهالي، وإقامة الشعائر الدينية والأنشطة المجتمعية.



وتندرج إعادة افتتاح المسجد ضمن جهود إعادة إعمار وتأهيل دور العبادة المتضررة في محافظة ريف دمشق، وإعادة الحياة إلى المرافق الدينية والخدمية في البلدات المتضررة.