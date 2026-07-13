محاضرة في إدلب حول السياسات السكانية ودورها في إعادة بناء الدولة

إدلب-سانا



نظّمت مديرية الثقافة في محافظة إدلب، اليوم الأحد، محاضرة بعنوان “السياسات السكانية كمدخل لإعادة بناء الدولة”، ألقاها الدكتور ضاهر صائب زيدان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكان على مسرح المركز الثقافي بمدينة إدلب.



وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور الأساسية، أبرزها آليات استخدام البيانات السكانية في التخطيط للخدمات العامة، وعلاقة توزيع السكان بالاستثمار والبنية التحتية، إلى جانب دور السياسات السكانية في تحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة.



وشهدت الفعالية حضور نحو ثلاثين مشاركاً من الأكاديميين والمهتمين بالشأن السكاني وعدد من الشباب، وتخللتها نقاشات حول أهمية التخطيط السكاني في دعم التنمية وصناعة القرار.



وأكد مدير الثقافة في المحافظة خالد اليوسف لمراسل سانا، أن إقامة هذه المحاضرة تأتي ضمن دور المديرية في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية والتنموية، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على البعد السكاني كأحد المداخل الأساسية لإعادة الإعمار، وربط الثقافة بالقضايا التنموية وفتح نقاش علمي حول دور البيانات السكانية في التخطيط.



وأوضح اليوسف أن لدى المديرية خطة متكاملة لتنظيم سلسلة محاضرات وندوات دورية خلال الفترة القادمة تتناول قضايا الفكر والتنمية والتراث، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل دور المركز الثقافي كمنبر للحوار.



وفي تصريح مماثل، بيّن الدكتور ضاهر أن المحاضرة استعرضت كيفية صناعة سياسات سكانية تحول السكان في سوريا إلى رأسمال بشري وشركاء في التنمية، مشيراً إلى أن طرح هذا الموضوع يأتي لأول مرة في المركز الثقافي بهذه المناسبة، ومشدداً على ضرورة ربط السياسات السكانية بخطط الاستثمار وتوزيع الموارد، وتعزيز الوعي بالتغييرات الديموغرافية والتوزع العادل للتنمية على كامل الأراضي السورية.



من جانبه، لفت الدكتور حسن جبران المتخصص في علم الاجتماع إلى أهمية المحاضرة كونها تسلط الضوء على حاجة سوريا الجديدة إلى سياسات سكانية تربط النمو والتغيرات السكانية بعملية التنمية، بما يسهم في رسم مستقبل أفضل للبلاد، مؤكداً أن فهم التركيبة السكانية وتوزعها الجغرافي يساعد في وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، وخاصة في مراحل التعافي وإعادة البناء.



وتكتسب فعاليات اليوم العالمي للسكان أهمية خاصة في ظل التحولات الديموغرافية التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية، ودور البيانات السكانية في رسم السياسات العامة وتوجيه المشاريع الخدمية والتنموية، فيما تسعى مديرية الثقافة في إدلب من خلال هذه الأنشطة إلى فتح مساحات للحوار الفكري والأكاديمي وتعزيز ثقافة التخطيط المبني على المعرفة كجزء من جهود إعادة بناء الدولة على أسس علمية ومستدامة.