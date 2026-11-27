دمشق-سانا

أصدرت المؤسسة السورية للبريد طوابع بريدية تذكارية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانطلاق معركة “ردع العدوان”، وذلك في إطار دورها بتوثيق المناسبات الوطنية واستحضار المحطات المفصلية في تاريخ سوريا من خلال الإصدارات البريدية.

وأوضح مدير المؤسسة عماد الدين حمد، في تصريح لـ سانا، اليوم الجمعة، أن إصدار هذه الطوابع يأتي تخليداً لهذه المناسبة، وتوثيقاً لمرحلة مفصلية في تاريخ سوريا، مشيراً إلى أن الطوابع البريدية ليست مجرد وسيلة للمراسلات، بل تشكل ذاكرة وطنية تحمل الأحداث والرموز والدلالات للأجيال القادمة.

وأكد حمد أن المؤسسة تحرص من خلال إصداراتها التذكارية على مواكبة المناسبات الوطنية وتوثيقها بأسلوب فني وثقافي، بما يعكس أهميتها في الذاكرة الوطنية، لافتاً إلى أن هذه الإصدارات تسهم في حفظ الأحداث التاريخية وإيصالها إلى مختلف أنحاء العالم.

وكانت معركة «ردع العدوان» قد انطلقت فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024، وانتهت في الثامن من كانون الأول من العام نفسه بتحرير سوريا من النظام البائد، لتشكل محطة فاصلة في مسار الثورة السورية وبداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.

يذكر أن السورية للبريد أطلقت في الـ 8 من شهر تشرين الثاني الجاري، مسابقة لتصميم طوابع بريدية تذكارية لذكرى معركة ردع العدوان وعيد التحرير، وذلك في إطار توثيق المناسبات الوطنية وإبراز رموزها ودلالاتها.