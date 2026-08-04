الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار في عموم سوريا‎ ‎

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في بعض المناطق الساحلية والوسطى ‏والجنوبية الغربية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو/3_5/ درجات مئوية‌‎.‎

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون صحواً ‏بشكل عام، وحاراً إلى شديد الحرارة في أغلب المناطق، كما تستمر الأجواء السديمية ‏المغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة وبعض المناطق الشمالية‎.‎

وأشار المركز إلى أن الجو خلال الليل يكون معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً على المرتفعات ‏الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية والشمالية الغربية صباحاً، ‏محذراً من حدوث الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية وشمال ‏المنطقة الساحلية‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية، وغربية إلى ‏جنوبية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها ‌‏55 كم/سا، وخاصةً في أجزاء من المناطق الشمالية الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية، ‏أما البحر فخفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎