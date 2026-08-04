الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار في عموم سوريا‎ ‎

دمشق-سانا
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في بعض المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية الغربية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو/3_5/ درجات مئوية.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون صحواً بشكل عام، وحاراً إلى شديد الحرارة في أغلب المناطق، كما تستمر الأجواء السديمية المغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة وبعض المناطق الشمالية.
وأشار المركز إلى أن الجو خلال الليل يكون معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية والشمالية الغربية صباحاً، محذراً من حدوث الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية وشمال المنطقة الساحلية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في أجزاء من المناطق الشمالية الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|20/41
|ريف دمشق-القلمون
|19/34
|القنيطرة
|18/33
|درعا
|20/36
|السويداء
|18/35
|حمص
|22/38
|حماة
|23/41
|اللاذقية
|24/30
|طرطوس
|23/31
|حلب
|21/40
|إدلب
|24/37
|دير الزور
|30/44
|الرقة
|28/42
|الحسكة
|28/44