نيويورك-سانا
افتتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع، وسط توقعات بتفوق مؤشر ناسداك في الأداء، مع عودة المستثمرين من عطلة عيد الشكر والإقبال على أسهم شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تكبدت خسائر حادة خلال الفترة الماضية.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع عند الافتتاح 275.9 نقطة، ما يعادل 0.55 بالمئة، ليصل إلى 50458.86 نقطة، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 79.8 نقطة، أو 1.11 بالمئة، إلى 7262.61 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 372.7 نقطة، أو 1.58 بالمئة، ليبلغ 23958.463 نقطة.
وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الشهر الجاري تقلبات حادة، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع تكاليف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحجم الاقتراض اللازم لتمويل مشروعاته.