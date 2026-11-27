نيويورك-سانا‏

افتتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملات ‏اليوم الجمعة على ارتفاع، وسط توقعات بتفوق مؤشر ناسداك في الأداء، ‏مع عودة المستثمرين من عطلة عيد الشكر والإقبال على أسهم شركات ‏تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تكبدت خسائر حادة خلال الفترة ‏الماضية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع عند الافتتاح ‌‏275.9 نقطة، ما يعادل 0.55 بالمئة، ليصل إلى 50458.86 نقطة، فيما ‏صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 79.8 نقطة، أو 1.11 بالمئة، ‏إلى 7262.61 نقطة.‏

كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 372.7 نقطة، أو 1.58 بالمئة، ليبلغ ‌‏23958.463 نقطة.‏

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الشهر ‏الجاري تقلبات حادة، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع تكاليف ‏الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحجم الاقتراض اللازم لتمويل ‏مشروعاته.‏