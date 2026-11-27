دمشق-سانا



شارك وفد مشترك من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والصحة في ورشة إقليمية حول “ترصد مياه الصرف الصحي والبيئة من أجل الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط”، نظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 26 الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن المشاركة تأتي في إطار الاستجابة الحكومية لمرض شلل الأطفال المسجل في دير الزور، وتعزيز منظومات الترصد والإنذار المبكر والتعاون الإقليمي للحد من انتشار الفيروس.





واستعرض الوفد منظومة الترصد البيئي في سوريا، التي تضم 17 موقعاً موزعة على المحافظات الأربع عشرة، وبحث تطويرها وتوسيع نطاقها مستقبلاً لرصد مسببات أمراض أخرى، ولا سيما الكوليرا، ومؤشرات مقاومة مضادات الميكروبات.

وأكدت الورشة أهمية تطوير القدرات المخبرية وتبادل البيانات وربط نتائج الترصد البيئي بإجراءات الإنذار المبكر والاستجابة الصحية بما يعزز حماية الصحة العامة.





وتستعد وزارة الصحة لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون ‏سن الخامسة في محافظة دير الزور، بهدف تعزيز مناعتهم، والحد من انتشار ‏فيروس شلل الأطفال.‏