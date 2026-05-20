فرع مرور اللاذقية ينظّم حملة مكثفة لضبط المخالفات المرورية

اللاذقية-سانا

نظّم فرع المرور في محافظة اللاذقية، حملة مكثفة لضبط المخالفات المرورية في مختلف أرجاء المحافظة، بهدف الحد من الحوادث، وتعزيز السلامة العامة، ونشر الثقافة المرورية بين المواطنين.

وأوضح معاون رئيس فرع مرور اللاذقية النقيب فادي ضاهرو في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الحملة التي بدأت أمس تأتي بعد رصد عدد كبير من المخالفات خلال الجولات الميدانية في شوارع المدينة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل مفارز مرورية ودوريات جوالة لضبط هذه المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

وبيّن ضاهرو أن أبرز المخالفات المرصودة عرقلة الحركة جراء الوقوف الممنوع “الرتل الثاني والوقوف رأس المنعطف” وغيرها، مؤكداً السعي للقضاء على هذه الظواهر بشكل كامل لتحقيق انسيابية حركة السير داخل المدينة.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف أيضاً سائقي المركبات الذين يمارسون القيادة الرعناء التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، حيث يتم حجز المركبة وتوقيف السائق المخالف.

وأشار ضاهرو إلى مكافحة ظاهرة سياقة الأحداث الذين هم دون سن الـ 18، والتي تستوجب حجز المركبة وتوقيف مالك السيارة الذي سلمها للقاصر، إضافة إلى التصدي لظاهرة تشويه اللوحة بشكل مقصود والتي تستوجب توقيف السائق وحجز المركبة، في حين أن تشويه اللوحة نتيجة العوامل الجوية يستوجب حجز المركبة حتى إزالة المخالفة دون حجز السائق، إضافة إلى باقي المخالفات كاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وتظليل النوافذ بالفيميه.

وشدّد ضاهرو على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس المخالفة أو قيمتها المادية، بل تسهيل حركة السير ضمن شوارع المحافظة، مؤكداً أن إجراءات المصالحة متاحة بسهولة، حيث يمكن للسائق مراجعة مكتب المخالفات بعد تسليم الضبط، والتأكد من صلاحية الرخصة والتأمين، والمصالحة على المخالفة واستلام المركبة سواء كانت المخالفة تستوجب الحجز أم لا.

بدورهم، أشاد عدد من المواطنين بأهمية الحملة في ضبط مخالفات السير، ونشر الوعي للالتزام بقوانين السير، حيث أشار المواطن عبد الباسط العبد الله وهو سائق سيارة أجرة، إلى أن هذه الإجراءات ضرورية في ظل كثافة السيارات والازدحام في شوارع المدينة، معرباً عن شكره لفرع المرور على الجهد الكبير في ضبط السير.

يذكر أن فرع مرور اللاذقية يعمل بالتعاون مع مديرية الإعلام والمؤسسة العربية للإعلان، على تنفيذ خطة شاملة لتركيب لوحات طرقية توعوية بقوانين السير، تتضمن توزيع اللوحات في الطرق الرئيسية والتقاطعات الحيوية والمناطق ذات الكثافة المرورية، ضمن جهود تعزيز السلامة العامة وتحسين الواقع المروري.