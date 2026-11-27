دمشق- سانا
أقرت لجنة المسابقات الرئيسية في الاتحاد العربي السوري للكرة الطائرة اليوم الجمعة، جدول مباريات الدوري السوري الممتاز لفئة الرجال للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة تسعة أندية، على أن تنطلق المنافسات في الرابع من كانون الأول المقبل.
ووفقاً للاتحاد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تضم الأندية المشاركة كلاً من الشرطة، والجيش، وخان شيخون، وعامودا، وكنصفرة، وسلمية، وأبو حمام، والرحيبة، والوحدة، وتستمر مباريات المرحلة الأولى حتى التاسع والعشرين من كانون الثاني 2027.
وتتوزع مباريات الدوري على أربع صالات رياضية هي الفيحاء، وعلواني، ودير عطية، ومحردة، وتقام المباريات عند الساعة الثانية ظهراً، وفقاً للجدول المحدد.