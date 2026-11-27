دمشق- سانا ‏

أقرت لجنة المسابقات الرئيسية في الاتحاد العربي السوري للكرة الطائرة ‏اليوم الجمعة، جدول مباريات الدوري السوري الممتاز لفئة الرجال ‏للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة تسعة أندية، على أن تنطلق ‏المنافسات في الرابع من كانون الأول المقبل.‏

ووفقاً للاتحاد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تضم الأندية ‏المشاركة كلاً من الشرطة، والجيش، وخان شيخون، وعامودا، وكنصفرة، ‏وسلمية، وأبو حمام، والرحيبة، والوحدة، وتستمر مباريات المرحلة الأولى ‏حتى التاسع والعشرين من كانون الثاني 2027.‏

وتتوزع مباريات الدوري على أربع صالات رياضية هي الفيحاء، ‏وعلواني، ودير عطية، ومحردة، وتقام المباريات عند الساعة الثانية ‏ظهراً، وفقاً للجدول المحدد.‏