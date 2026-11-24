دمشق-سانا
دعت محافظة دمشق المواطنين إلى المشاركة في المسير الرياضي الذي تنظمه يوم الجمعة الـ27 من الشهر الجاري، بمناسبة ذكرى التحرير.
وأوضحت المحافظة، عبر قناتها على التلغرام الإثنين، أن المسير ينطلق من ساحة الأمويين باتجاه الجامع الأموي، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة قبل الظهر، مشيرة إلى أن الدعوة عامة لجميع الفئات العمرية.
وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها أطلقت في الـ19 من الشهر الجاري مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير، بالتعاون مع محافظة دمشق والشركات الصناعية والتجارية والجهات الشريكة.
وتضمنت المبادرة مهرجانات للبيع المباشر بأسعار مخفضة، وقافلة احتفالية متنقلة تجوب عدداً من مناطق ريف دمشق، إضافة إلى فعاليات فنية وتراثية وإنشادية، وأنشطة ترفيهية للأطفال.