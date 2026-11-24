دمشق-سانا

دعت محافظة دمشق المواطنين إلى المشاركة في المسير الرياضي الذي تنظمه يوم الجمعة الـ27 من الشهر الجاري، بمناسبة ‏ذكرى التحرير.‏

وأوضحت المحافظة، عبر قناتها على التلغرام الإثنين، أن المسير ينطلق من ساحة الأمويين باتجاه الجامع الأموي، من ‏الساعة الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة قبل الظهر، مشيرة إلى أن الدعوة عامة لجميع الفئات العمرية.‏

وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها أطلقت في الـ19 من الشهر الجاري مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بالذكرى الثانية ‏للتحرير، بالتعاون مع محافظة دمشق والشركات الصناعية والتجارية والجهات الشريكة.‏

وتضمنت المبادرة مهرجانات للبيع المباشر بأسعار مخفضة، وقافلة احتفالية متنقلة تجوب عدداً من مناطق ريف دمشق، ‏إضافة إلى فعاليات فنية وتراثية وإنشادية، وأنشطة ترفيهية للأطفال.‏

‏