دمشق – سانا‏

أوصى المشاركون في اللقاء الحواري “مسارات التعافي – العدالة ‏الانتقالية والسلم الأهلي”، الذي نظمه منتدى التنمية والثقافة والحوار ‏برعاية بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، بإطلاق ‏منصة مدنية تجمع الناشطين والمنظمات والمبادرات العاملة في مجالي ‏السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، وتعزز التشبيك بينها، بما يسهم في معالجة ‏التحديات المجتمعية ودعم مسارات التعافي في سوريا. ‏

ودعا المشاركون في اللقاء، الذي استمر ثلاثة أيام واختتم اليوم الجمعة، ‏بمشاركة أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومجلس الشعب، ‏وممثلين عن مؤسسات دينية ومجتمعية وأكاديميين من مختلف ‏المحافظات، إلى تنظيم مؤتمر حوار وطني بصيغة مدنية أوسع، يتيح ‏مشاركة مختلف شرائح المجتمع، مع الاستفادة من وسائل المشاركة ‏الإلكترونية لضمان تمثيل أوسع، إلى جانب بناء شراكات مع المنظمات ‏والنقابات والاتحادات، وتوسيع المبادرات المحلية في المحافظات.‏

توصيات لتعزيز المشاركة المجتمعية

تضمنت التوصيات تشكيل فرق بحثية لجمع مطالب أهالي الضحايا، ‏وتفعيل دور المبادرات المحلية في مسارات العدالة الانتقالية، عبر تنظيم ‏لقاءات دورية لتبادل الخبرات والتجارب وربطها بمؤتمر وطني جامع، ‏إضافة إلى إعداد دليل وبرنامج عملي لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية ‏في هذه المسارات وتطبيقها.‏

كما دعا المشاركون إلى تقييم مراحل تنفيذ العقد الاجتماعي وتحديد ‏المجالات التي يمكن العمل عليها، وتعزيز التشبيك بين المبادرات ‏المطروحة خلال اللقاء، والاستفادة من الشبكات القائمة لتطوير الحوار ‏بين السوريين.‏

وشملت التوصيات أيضاً إطلاق مبادرات محلية لتوثيق الذاكرة الجماعية ‏في مختلف المحافظات، وإنشاء متاحف تحفظ ذاكرة السوريين وتخلّد ‏معاناتهم، وصولاً إلى إعداد خارطة وطنية لتوثيق آلامهم وتجاربهم.‏

كشف الحقيقة مدخل لبناء الثقة

أكد مدير إدارة التقصي وكشف الحقائق في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ‏أحمد سيفو لـ سانا أن اللقاء شكّل مساحة لتبادل الآراء والأفكار حول ‏مسارات التعافي والعدالة الانتقالية وبناء السلم الأهلي وتعزيز الثقة بين ‏السوريين.‏

وأوضح أن التعافي لا يقتصر على إعادة الإعمار وبناء المنازل المدمرة، ‏بل يشمل كشف الحقيقة وإصلاح المؤسسات وجبر الضرر، باعتبارها ‏ركائز أساسية لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن ‏تقصي الحقائق يشكل مدخلاً لبناء الثقة، من خلال تحويل روايات الضحايا ‏ومعاناتهم إلى مطالب قانونية تضمن الاعتراف بحقوقهم وإنصافهم ‏ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.‏

ولفت سيفو إلى أهمية انفتاح الهيئة على منظمات المجتمع المدني ‏والمبادرات المجتمعية وإشراكها في هذه العملية، مبيناً أن حجم الانتهاكات ‏وأعداد الضحايا والمسؤولين عنها، فضلاً عن الإرث المؤسسي لمنظومة ‏الاستبداد، يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات وعدم اقتصار المسؤولية ‏على الهيئة وحدها.‏

نحو عقد اجتماعي جديد

بدوره بيّن رئيس منتدى التنمية والثقافة والحوار القس رياض جرجور أن ‏اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات عقدها المنتدى في عدد من المدن ‏السورية، منها حلب وإدلب واللاذقية، بهدف الانتقال إلى حوار وطني ‏يجمع المجموعات والمبادرات التي عمل معها المنتدى، ويناقش واقع ‏مسارات التعافي والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي وآفاق تطويرها.‏

وأوضح جرجور أن الهدف يتمثل في العمل المشترك نحو عقد اجتماعي ‏جديد يضمن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي والأمن وسيادة سوريا على ‏أراضيها، ويحفظ الحريات وحرية التعبير، ويسهم في تهيئة الظروف ‏الاقتصادية المناسبة لعودة الاستثمار، بما يتيح للسوريين والسوريات ‏العيش بأمان وسلام.‏

وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدني في مساندة مؤسسات الدولة في أداء ‏مسؤولياتها والمساهمة في النهوض بالبلاد، مؤكداً ضرورة إشراك مختلف ‏المكونات في صياغة هذا المسار.‏

الحوار وبناء الثقة من المستوى المحلي

من جانبها، عرضت نائب مدير المؤسسة السورية للشباب في فرع ‏محافظة اللاذقية هنادي حجار تجربة المؤسسة في بناء الحوار بين ‏مكونات المجتمع، موضحة أن مداخلتها ركزت على بناء الثقة ودوائر ‏التأثير التي تبدأ من النواة المجتمعية، ثم تتوسع إلى المحيط وصولاً إلى ‏المجتمع بمختلف مكوناته.‏

ولفتت حجار إلى أن المؤسسة عملت على تشكيل نواة شبابية متنوعة تضم ‏مشاركين من المدينة والريف في محافظة اللاذقية، وإخضاعهم لتدريبات ‏تسهم في تعزيز قدراتهم على بناء مجتمع متماسك، قبل الانتقال إلى توسيع ‏التجربة ومأسسة العمل الشبابي بما يعزز أثره المجتمعي.‏

بدوره، عضو مجلس الشعب السوري كبرييل موشي كورية أكد أهمية ‏اللقاء في ظل مطالبات السوريين بإطلاق مسار العدالة الانتقالية لمعالجة ‏إرث الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد، وإنصاف الضحايا وجبر ‏الضرر.‏

وأشار كورية إلى أن مشاركة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وأعضاء من ‏مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في اللقاء تعكس أهمية العمل ‏التشاركي في هذا المجال، لافتاً إلى أن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي ‏يشكلان ممراً أساسياً نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء سوريا على ‏أسس جديدة تقطع مع إرث الاستبداد.‏

‏ ‏

يشار إلى أن منتدى التنمية والثقافة والحوار منظمة غير حكومية إقليمية ‏تأسست في بيروت، وتعنى بتمكين المجتمعات وبناء السلام وحل ‏النزاعات وتعزيز العلاقات والحوار بين الأديان والثقافات.‏



‏ ‏







‏ ‏

