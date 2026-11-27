دمشق – سانا
أوصى المشاركون في اللقاء الحواري “مسارات التعافي – العدالة الانتقالية والسلم الأهلي”، الذي نظمه منتدى التنمية والثقافة والحوار برعاية بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، بإطلاق منصة مدنية تجمع الناشطين والمنظمات والمبادرات العاملة في مجالي السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، وتعزز التشبيك بينها، بما يسهم في معالجة التحديات المجتمعية ودعم مسارات التعافي في سوريا.
ودعا المشاركون في اللقاء، الذي استمر ثلاثة أيام واختتم اليوم الجمعة، بمشاركة أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومجلس الشعب، وممثلين عن مؤسسات دينية ومجتمعية وأكاديميين من مختلف المحافظات، إلى تنظيم مؤتمر حوار وطني بصيغة مدنية أوسع، يتيح مشاركة مختلف شرائح المجتمع، مع الاستفادة من وسائل المشاركة الإلكترونية لضمان تمثيل أوسع، إلى جانب بناء شراكات مع المنظمات والنقابات والاتحادات، وتوسيع المبادرات المحلية في المحافظات.
توصيات لتعزيز المشاركة المجتمعية
تضمنت التوصيات تشكيل فرق بحثية لجمع مطالب أهالي الضحايا، وتفعيل دور المبادرات المحلية في مسارات العدالة الانتقالية، عبر تنظيم لقاءات دورية لتبادل الخبرات والتجارب وربطها بمؤتمر وطني جامع، إضافة إلى إعداد دليل وبرنامج عملي لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في هذه المسارات وتطبيقها.
كما دعا المشاركون إلى تقييم مراحل تنفيذ العقد الاجتماعي وتحديد المجالات التي يمكن العمل عليها، وتعزيز التشبيك بين المبادرات المطروحة خلال اللقاء، والاستفادة من الشبكات القائمة لتطوير الحوار بين السوريين.
وشملت التوصيات أيضاً إطلاق مبادرات محلية لتوثيق الذاكرة الجماعية في مختلف المحافظات، وإنشاء متاحف تحفظ ذاكرة السوريين وتخلّد معاناتهم، وصولاً إلى إعداد خارطة وطنية لتوثيق آلامهم وتجاربهم.
كشف الحقيقة مدخل لبناء الثقة
أكد مدير إدارة التقصي وكشف الحقائق في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أحمد سيفو لـ سانا أن اللقاء شكّل مساحة لتبادل الآراء والأفكار حول مسارات التعافي والعدالة الانتقالية وبناء السلم الأهلي وتعزيز الثقة بين السوريين.
وأوضح أن التعافي لا يقتصر على إعادة الإعمار وبناء المنازل المدمرة، بل يشمل كشف الحقيقة وإصلاح المؤسسات وجبر الضرر، باعتبارها ركائز أساسية لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تقصي الحقائق يشكل مدخلاً لبناء الثقة، من خلال تحويل روايات الضحايا ومعاناتهم إلى مطالب قانونية تضمن الاعتراف بحقوقهم وإنصافهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ولفت سيفو إلى أهمية انفتاح الهيئة على منظمات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية وإشراكها في هذه العملية، مبيناً أن حجم الانتهاكات وأعداد الضحايا والمسؤولين عنها، فضلاً عن الإرث المؤسسي لمنظومة الاستبداد، يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات وعدم اقتصار المسؤولية على الهيئة وحدها.
نحو عقد اجتماعي جديد
بدوره بيّن رئيس منتدى التنمية والثقافة والحوار القس رياض جرجور أن اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات عقدها المنتدى في عدد من المدن السورية، منها حلب وإدلب واللاذقية، بهدف الانتقال إلى حوار وطني يجمع المجموعات والمبادرات التي عمل معها المنتدى، ويناقش واقع مسارات التعافي والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي وآفاق تطويرها.
وأوضح جرجور أن الهدف يتمثل في العمل المشترك نحو عقد اجتماعي جديد يضمن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي والأمن وسيادة سوريا على أراضيها، ويحفظ الحريات وحرية التعبير، ويسهم في تهيئة الظروف الاقتصادية المناسبة لعودة الاستثمار، بما يتيح للسوريين والسوريات العيش بأمان وسلام.
وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدني في مساندة مؤسسات الدولة في أداء مسؤولياتها والمساهمة في النهوض بالبلاد، مؤكداً ضرورة إشراك مختلف المكونات في صياغة هذا المسار.
الحوار وبناء الثقة من المستوى المحلي
من جانبها، عرضت نائب مدير المؤسسة السورية للشباب في فرع محافظة اللاذقية هنادي حجار تجربة المؤسسة في بناء الحوار بين مكونات المجتمع، موضحة أن مداخلتها ركزت على بناء الثقة ودوائر التأثير التي تبدأ من النواة المجتمعية، ثم تتوسع إلى المحيط وصولاً إلى المجتمع بمختلف مكوناته.
ولفتت حجار إلى أن المؤسسة عملت على تشكيل نواة شبابية متنوعة تضم مشاركين من المدينة والريف في محافظة اللاذقية، وإخضاعهم لتدريبات تسهم في تعزيز قدراتهم على بناء مجتمع متماسك، قبل الانتقال إلى توسيع التجربة ومأسسة العمل الشبابي بما يعزز أثره المجتمعي.
بدوره، عضو مجلس الشعب السوري كبرييل موشي كورية أكد أهمية اللقاء في ظل مطالبات السوريين بإطلاق مسار العدالة الانتقالية لمعالجة إرث الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
وأشار كورية إلى أن مشاركة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وأعضاء من مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في اللقاء تعكس أهمية العمل التشاركي في هذا المجال، لافتاً إلى أن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي يشكلان ممراً أساسياً نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء سوريا على أسس جديدة تقطع مع إرث الاستبداد.
يشار إلى أن منتدى التنمية والثقافة والحوار منظمة غير حكومية إقليمية تأسست في بيروت، وتعنى بتمكين المجتمعات وبناء السلام وحل النزاعات وتعزيز العلاقات والحوار بين الأديان والثقافات.