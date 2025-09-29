ماراثون طرطوس السياحي 2025 يستقطب مشاركين من مختلف الأعمار

طرطوس-سانا

نظمت مديرية السياحة في محافظة طرطوس، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في المحافظة ومنتجع جونادا، ماراثون طرطوس السياحي 2025 على الكورنيش البحري بالمدينة، بمشاركة فئات عمرية مختلفة.

وأوضح مدير سياحة طرطوس بسام عباس في تصريح لمراسلة سانا أن الماراثون يأتي احتفاءً بيوم السياحة العالمي الذي يصادف في الـ 27 من أيلول، وجرى تنظيمه على امتداد كورنيش طرطوس وصولاً الى منتجع جونادا، وشهد إقبالاً ومشاركة واسعة من جميع الأعمار، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز ثقافة الرياضة والعمل التطوعي وخلق مساحة تلاقي بين الجميع.

بدوره أشار مدير الرياضة والشباب في طرطوس معاوية حمّامي في تصريح مماثل إلى أن الماراثون أقيم بحضور حكّام ومشرفين مختصين لضمان سير السباق، لافتاً إلى أن الفعالية تضمنت أيضاً خمس فقرات رياضية متنوعة تهدف إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية.

وأعرب الفائزان بالمركزين الأولين في الماراثون بشار أحمد عن فئة الرجال، ومريم إبراهيم عن فئة السيدات، عن سعادتهما بهذه المشاركة، مؤكدين أهمية المشاركة في هذه الفعاليات الرياضية التي تعزّز روح التنافس بين المتسابقين، وتنشر ثقافة الرياضة للجميع.