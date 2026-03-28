محافظا حلب وإدلب يطلعان على أعمال الاستجابة لتداعيات المنخفضات الجوية في سبخة السيحة

حلب-إدلب-سانا

أجرى محافظا حلب عزام الغريب وإدلب محمد عبد الرحمن، اليوم السبت جولة ميدانية على سبخة السيحة (المطخ) في ريفي إدلب وحلب، للاطلاع على عمليات الاستجابة التي تنفذها فرق الدفاع المدني لمواجهة آثار المنخفضات الجوية، وما سببه انهيار جزء من سد السيحة الترابي من فيضانات في المنطقة والحد من مخاطرها.

وخلال الجولة، تفقد المحافظان، برفقة مديري الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظتين، محمد الرجب وزياد حركوش، أعمال الفرق المختصة في تأهيل قناة الجر بمنطقة أبو الظهور في ريف إدلب، والتي تسهم في تخفيف الضغط عن سواتر السيحة، والحد من مخاطر الفيضانات في المنطقة.

كما نفذت الفرق أعمال إنشاء عبارات مائية على هذه القناة، بهدف تأمين تصريف المياه ومنع انقطاع الطرق، وإزالة الأتربة والترسبات من المجرى، بما يعزز كفاءة عملها ويحد من الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وكان جزء من سد السيحة الترابي في بلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي تعرض للانهيار بسبب تخزين كميات كبيرة من المياه فيه بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، حيث استنفرت كل الفرق في محافظة حلب، لمؤازرة الأهالي في التخفيف من آثار الانهيار على المنازل، والأراضي الزراعية القريبة من مجرى المياه، والتخفيف من الأضرار المحتملة على القرى المجاورة.

جولات رقابية على الصيدليات والمراكز البيطرية في عدد من بلدات ريف دمشق
الرئيس الشرع يناقش مع وزير الثقافة وعدد من الأدباء والشعراء الترتيبات الخاصة بالنشيد الوطني
وزير الزراعة يبحث مع مدير ايكاردا تعزيز التعاون البحثي وإعادة مقر المركز إلى سوريا
التنمية الإدارية ومحافظة دمشق تبحثان سبل تطوير عمل المؤسسات العامة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قريتي السعايدة والعجرف بريف القنيطرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك