ضبط 324 كفاً من الحشيش المخدِّر و200 ألف حبة كبتاغون في الزبداني بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني، كمية كبيرة من المواد المخدّرة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أنه إثر ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود نشاط مشبوه يهدّد الأمن العام في المنطقة، أرسلت مديرية الأمن الداخلي في الزبداني دورية مختصة لمعاينة الموقع والبدء بعملية التفتيش، وخلال تنفيذ المهمة، عُثر على 324 كفاً من مادة الحشيش المخدِّر وما يقارب 200 ألف حبة كبتاغون، حيث جرى ضبطها ومصادرتها أصولاً.

وتؤكد إدارة مكافحة المخدرات استمرار جهودها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمواد المخدّرة، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره.

وقبل أيام نفذت إدارة مكافحة المخدرات عملية نوعية بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 57 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وإلقاء القبض على شخصين، وإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، ومصادرة المواد المخدرة.