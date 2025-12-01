ضبط 324 كفاً من الحشيش المخدِّر و200 ألف حبة كبتاغون في الزبداني بريف دمشق

photo 2025 12 01 17 20 47 ضبط 324 كفاً من الحشيش المخدِّر و200 ألف حبة كبتاغون في الزبداني بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني، كمية كبيرة من المواد المخدّرة.

photo 2025 12 01 17 20 49 ضبط 324 كفاً من الحشيش المخدِّر و200 ألف حبة كبتاغون في الزبداني بريف دمشق

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أنه إثر ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود نشاط مشبوه يهدّد الأمن العام في المنطقة، أرسلت مديرية الأمن الداخلي في الزبداني دورية مختصة لمعاينة الموقع والبدء بعملية التفتيش، وخلال تنفيذ المهمة، عُثر على 324 كفاً من مادة الحشيش المخدِّر وما يقارب 200 ألف حبة كبتاغون، حيث جرى ضبطها ومصادرتها أصولاً.

وتؤكد إدارة مكافحة المخدرات استمرار جهودها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمواد المخدّرة، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره.

وقبل أيام نفذت إدارة مكافحة المخدرات عملية نوعية بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 57 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وإلقاء القبض على شخصين، وإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، ومصادرة المواد المخدرة.

photo 2025 12 01 17 20 30 ضبط 324 كفاً من الحشيش المخدِّر و200 ألف حبة كبتاغون في الزبداني بريف دمشق
photo 2025 12 01 17 20 42 ضبط 324 كفاً من الحشيش المخدِّر و200 ألف حبة كبتاغون في الزبداني بريف دمشق
photo 2025 12 01 17 20 44 ضبط 324 كفاً من الحشيش المخدِّر و200 ألف حبة كبتاغون في الزبداني بريف دمشق
photo 2025 12 01 17 20 46 ضبط 324 كفاً من الحشيش المخدِّر و200 ألف حبة كبتاغون في الزبداني بريف دمشق
photo 2025 12 01 17 20 51 ضبط 324 كفاً من الحشيش المخدِّر و200 ألف حبة كبتاغون في الزبداني بريف دمشق
photo 2025 12 01 17 20 53 ضبط 324 كفاً من الحشيش المخدِّر و200 ألف حبة كبتاغون في الزبداني بريف دمشق
الضرائب تبين حالات منح وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية
وزارتا الطوارئ والكوارث والتربية والتعليم تعتمدان خطة لضمان سير العملية الامتحانية بأعلى درجات الأمان
تزامناً مع الموسم السياحي… السورية للنقل والسياحة تقدم خدمات منخفضة التكاليف 
الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وزخات مطرية متوقعة في بعض ‏المناطق
وزير التربية السوري ومعاون وزير الداخلية يتفقدان المراكز الامتحانية في الدويلعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك