من الرعاية إلى التمكين.. خطوات عملية لتطوير الإطار القانوني لذوي الإعاقة في سوريا

حمص-سانا‏

تتجه الجهود الحكومية والمجتمعية في سوريا نحو تفعيل أطر قانونية حديثة تضمن تغيير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر ‌‏تحديث ‏المنظومة التشريعية والانتقال بها من النظرة الرعائية والطبية التقليدية إلى النهج الاجتماعي القائم على الحقوق ‌‏وتكافؤ الفرص والدمج ‏الفاعل في مختلف مناحي الحياة وسوق العمل، ويأتي هذا التوجه في صلب أولويات وزارة الشؤون ‌‏الاجتماعية والعمل وخططها ‏الاستراتيجية للفترة (2026-2028).‏

وأوضح مدير مديرية التعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل راجي الجندي في تصريح لمراسل سانا خلال ‌‏ورشة عمل ‏أقامتها الوزارة في حمص اليوم الخميس، أن الأولوية حالياً هي تطوير التشريع الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، ‏حيث نعمل على ‌‏برامج تدريبية، ومنح مالية بالتعاون مع المنظمة الفنلندية للإغاثة، بهدف مساعدة هذه الفئة على إطلاق ‏مشاريعهم الخاصة، ‏بما يعزز ‏استقلاليتهم ومشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.‏

‏تطوير الإطار القانوني الجديد الذي تعمل عليه الوزارة، يركز على إشراك أصحاب الشأن أنفسهم في صياغة مستقبلهم، ‏وفي ‏هذا ‏السياق، بيّنت رئيسة دائرة الرعاية الاجتماعية في الوزارة لمى مسوح، أن العمل يجري وفق مسارين، أولهما إعداد ‌‏الاستراتيجية ‏الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، والثاني تطوير التصنيف ‌‏الوطني للإعاقة وإعادة النظر ‏فيه بالتعاون المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الخاصة بهم، لضمان تحقيق ‌‏المساواة والعدالة دون أي تمييز.‏

رأى المدرب في مجال الإعاقة والدمج والمناصرة المجتمعية عمار الخطيب، أن وجود قانون حديث وواضح، هو أداة أساسية ‌‏لتمكين ‏الأشخاص من ذوي الإعاقة من المطالبة بحقوقهم، ويكفل لهم فرصاً حقيقية وعادلة بعيداً عن مفهوم الشفقة، الأمر ‌‏الذي ينعكس إيجاباً ‏على تطور المجتمع واستثمار طاقات جميع أبنائه.‏

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نظّمت في آب الماضي ورشة عمل خاصة بالمشاورات الأولية، لإعداد مسودة ‌‏قانون جديد ‏يحمي ويضمن حقوق ذوي الإعاقة في سوريا، وذلك انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين ‏الأشخاص ‏ذوي ‏الإعاقة، وتوجهات الوزارة نحو تحديث المنظومة التشريعية.‏

شارك في الورشة نخبة من الخبراء، وممثلون عن الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم وفئاتهم العمرية، ومن كل ‌‏المناطق ‏السورية، وتهدف إلى إقرار قانون دائم وثابت بديلاً عن المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024، ومعالجة ‌‏الإشكاليات والتحديات التي ‏واجهتها التشريعات السابقة، ويضمن استدامتها وتفعيلها على أرض الواقع.‏