تلبيسة تطلق حملة نظافة وتجميل استعداداً لعيد الأضحى بمشاركة مجتمعية واسعة 

حمص-سانا

مديرية ناحية تلبيسة بريف حمص، بالتعاون مع مجلس المدينة والفرق التطوعية، اليوم الإثنين، حملة لتنظيف وتجميل شوارع المدينة، ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي، وإظهار المدينة بأفضل صورة خلال أيام العيد.

وشملت الحملة تنظيف مداخل المدينة والشوارع الرئيسية، وطلاء الأرصفة باللونين الأسود والأصفر، وتنظيف شارع المقبرة والكورنيش الشمالي والجنوبي، إضافةً إلى إزالة الأعشاب اليابسة من عدد من المواقع العامة.

وأوضح مدير ناحية تلبيسة محمود الضحيك، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تُنفَّذ بالتعاون مع مديرية منطقة الرستن والمجلس البلدي، وتهدف إلى تنظيف مداخل المدينة وشارع المقبرة لتظهر المدينة بصورة أبهى مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار الضحيك إلى أن الحملة تتضمن أعمال تنظيف وتأهيل لعدد من الشوارع والأرصفة، مبيناً أن هذه المبادرات ستستمر خلال الفترة المقبلة بشكل دوري للحفاظ على جمالية المدينة، وتحسين واقعها الخدمي.

بدورها، بيّنت رئيسة مجلس مدينة تلبيسة المهندسة عايدة الضيخ، أن الحملة تهدف إلى تجميل المدينة، وتحسين مظهرها العام رغم محدودية الإمكانات والآليات المتوافرة، مشيرةً إلى أن المبادرة لاقت استجابة واسعة من الأهالي، وأن التعاون المجتمعي أسهم في تنفيذ الأعمال الخدمية وتحقيق نتائج ملموسة.

من جهته، لفت المشرف على الحملة نضال العكيدي، إلى أن المبادرة جاءت بعنوان “تعزيلة العيد”، وهي حملة شبابية تهدف إلى تنظيف الشوارع ابتهاجاً بقدوم العيد واستقبال الحجاج، مع مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، بمن في ذلك الشباب والأطفال، في خطوة تعكس روح التعاون والتكاتف بين أبناء المدينة لدعم الجهود الخدمية والحفاظ على نظافتها.

وشارك عدد من طلاب المدارس في أعمال التنظيف، حيث أوضح الطالب محمود محمد الدريعي من طلاب الثانوية الشرعية، أن مشاركتهم تهدف إلى إظهار المدينة بأفضل صورة خلال عيد الأضحى المبارك، وتعزيز روح المسؤولية والعمل التطوعي بين الشباب. ولاقت الحملة ارتياحاً بين سكان المدينة، الذين أكدوا أهمية استمرار حملات النظافة بشكل دوري للحفاظ على البيئة العامة، وتحسين الواقع الخدمي.