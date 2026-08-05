مدير نقل الركاب بالرقة لـ سانا: الدفع الإلكتروني يعزز الرقابة ويطور النقل الداخلي

الرقة-سانا

أكد مدير نقل الركاب في محافظة الرقة خالد العلي، أن مشروع الدفع الإلكتروني في النقل الداخلي يأتي ضمن خطة تطوير قطاع النقل ومواكبة التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز الرقابة والشفافية، وضبط الإيرادات، والحد من الهدر، إلى جانب بناء قاعدة بيانات دقيقة، تساعد في تحسين التخطيط للخدمة ورصد حركة الركاب وأوقات الذروة.

وأوضح العلي في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المشروع يشمل منظومة رقابية متكاملة، تعتمد على تركيب أجهزة داخل الحافلات مرتبطة بغرفة تحكم مركزية، تتيح متابعة حركة الباصات لحظة بلحظة، ومعرفة مواقعها الجغرافية، وعدد الركاب، ورصد الأعطال والانحراف عن المسارات المحددة، إضافة إلى تزويد الحافلات بكاميرات داخلية وخارجية لتعزيز سلامة الركاب والسائقين.

وأضاف العلي، أن العمل جارٍ على تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين معرفة مواقع الحافلات وأوقات وصولها إلى المواقف، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتسهيل استخدامها.

وبيّن العلي، أن مشروع الدفع الإلكتروني أنهى مرحلة التعاقد، ويجري حالياً انتظار وصول عينة من الأجهزة لإجراء الاختبارات الفنية واعتمادها، تمهيداً للإعلان عن موعد التشغيل التجريبي على الخطوط الرئيسية.

وأشار العلي إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تجهيز مواقف حديثة في المواقع الحيوية داخل المدينة، وإعادة تأهيل المواقف القائمة، وتزويدها بالمظلات والإنارة والكاميرات وشاشات إلكترونية تعرض مواعيد وصول الحافلات.

ولفت العلي إلى أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدخال باصات جديدة إلى الخدمة بالتزامن مع إطلاق نظام الدفع الإلكتروني، بما يعزز تكامل منظومة النقل الداخلي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الطرقي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.