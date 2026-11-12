إطلاق المرحلة الثانية من حملة صدى الصمود في منبج لإزالة السواتر والخنادق

حلب-سانا

أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حلب، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثانية من حملة «صدى الصمود» في منبج وريفها، بإشراف المحافظة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبمشاركة وزارة الدفاع والجهات المعنية، مشيرةً إلى أنها تتضمن إزالة السواتر وردم الخنادق على امتداد 841 كيلومتراً في مدن وقرى المحافظة، استكمالاً للمرحلة الأولى التي نُفذت في منطقة أعزاز، بهدف تهيئة الظروف لعودة الأهالي بأمان وتمكينهم من استعادة أراضيهم الزراعية واستثمارها.

وأوضح مدير المديرية محمد هاشم الرجب، في تصريح لـ سانا، أن المرحلة الأولى أُنجزت في ريف حلب الشمالي ومنطقة أعزاز، وشملت إزالة سواتر ترابية بطول 202 كيلومتر، مبيناً أن المرحلة الثانية تستهدف إزالة السواتر وردم الخنادق على مدى سبعة أشهر، بطول إجمالي يبلغ 841 كيلومتراً في مدن وقرى ومناطق المحافظة.

وأشار الرجب إلى أن الحملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة للأهالي، وإعادة الحياة إلى المناطق المستهدفة، وتمكين المواطنين من استثمار أراضيهم الزراعية مجدداً، بعد إزالة العوائق التي تحول دون الوصول إليها والعمل فيها.

مطالب الأهالي والمزارعين

من جانبه، أشار مسؤول مكتب الشكاوى في إدارة منطقة منبج مصطفى حمزة محمد، في تصريح مماثل، إلى أن بدء إزالة السواتر وردم الخنادق حول مدينة منبج، جاء استجابة لمطالب المواطنين والمزارعين، نظراً للأضرار والعقبات التي تسببها، وخاصة الحدّ من حركة التنقل واستثمار الأراضي والحقول.

بدوره، أشار المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر في منبج محمد جاسم المشهد إلى أن الحملة تسهم في إنهاء معاناة المزارعين والمواطنين والآليات جراء انتشار الحفر والسواتر، مشيداً بجهود الدفاع المدني وإدارة منطقة منبج ومحافظة حلب.

وأكد المشهد وقوف العشائر إلى جانب الجهود الحكومية ومساندتها في خدمة المنطقة، بما يدعم تنفيذ الأعمال وتحقيق أهداف الحملة.

ويأتي انطلاق حملة “صدى الصمود 2” في إطار الخطط والمشاريع الحكومية والخدمية المستمرة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطهير الأراضي والمسارات في محافظة حلب؛ حيث شهد شهرا تموز وآب الماضيان إنجاز العديد من مشاريع فتح الطرقات وإزالة مخلفات الحرب وتقديم الخدمات الإسعافية والتنموية في مختلف مدن ومناطق الريف.