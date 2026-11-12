الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: إطلاق المرحلة الثانية من حملة صدى الصمود في منبج لإزالة السواتر والخنادق
بحث
بحث
sana-logo-mobile

إطلاق المرحلة الثانية من حملة صدى الصمود في منبج لإزالة السواتر والخنادق

dji fly 20261112 121108 0249 1794484064901 photo إطلاق المرحلة الثانية من حملة صدى الصمود في منبج لإزالة السواتر والخنادق
مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب تطلق المرحلة الثانية من حملة صدى الصمود في منبج لإزالة السواتر والخنادق-حلب12-11-2026-سانا

حلب-سانا

أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حلب، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثانية من حملة «صدى الصمود» في منبج وريفها، بإشراف المحافظة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبمشاركة وزارة الدفاع والجهات المعنية، مشيرةً إلى أنها تتضمن إزالة السواتر وردم الخنادق على امتداد 841 كيلومتراً في مدن وقرى المحافظة، استكمالاً للمرحلة الأولى التي نُفذت في منطقة أعزاز، بهدف تهيئة الظروف لعودة الأهالي بأمان وتمكينهم من استعادة أراضيهم الزراعية واستثمارها.

dji fly 20261112 120814 0242 1794484079417 photo إطلاق المرحلة الثانية من حملة صدى الصمود في منبج لإزالة السواتر والخنادق

وأوضح مدير المديرية محمد هاشم الرجب، في تصريح لـ سانا، أن المرحلة الأولى أُنجزت في ريف حلب الشمالي ومنطقة أعزاز، وشملت إزالة سواتر ترابية بطول 202 كيلومتر، مبيناً أن المرحلة الثانية تستهدف إزالة السواتر وردم الخنادق على مدى سبعة أشهر، بطول إجمالي يبلغ 841 كيلومتراً في مدن وقرى ومناطق المحافظة.

وأشار الرجب إلى أن الحملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة للأهالي، وإعادة الحياة إلى المناطق المستهدفة، وتمكين المواطنين من استثمار أراضيهم الزراعية مجدداً، بعد إزالة العوائق التي تحول دون الوصول إليها والعمل فيها.

 مطالب الأهالي والمزارعين

من جانبه، أشار مسؤول مكتب الشكاوى في إدارة منطقة منبج مصطفى حمزة محمد، في تصريح مماثل، إلى أن بدء إزالة السواتر وردم الخنادق حول مدينة منبج، جاء استجابة لمطالب المواطنين والمزارعين، نظراً للأضرار والعقبات التي تسببها، وخاصة الحدّ من حركة التنقل واستثمار الأراضي والحقول.

IMG 6938 إطلاق المرحلة الثانية من حملة صدى الصمود في منبج لإزالة السواتر والخنادق

بدوره، أشار المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر في منبج محمد جاسم المشهد إلى أن الحملة تسهم في إنهاء معاناة المزارعين والمواطنين والآليات جراء انتشار الحفر والسواتر، مشيداً بجهود الدفاع المدني وإدارة منطقة منبج ومحافظة حلب.

وأكد المشهد وقوف العشائر إلى جانب الجهود الحكومية ومساندتها في خدمة المنطقة، بما يدعم تنفيذ الأعمال وتحقيق أهداف الحملة.

ويأتي انطلاق حملة “صدى الصمود 2” في إطار الخطط والمشاريع الحكومية والخدمية المستمرة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطهير الأراضي والمسارات في محافظة حلب؛ حيث شهد شهرا تموز وآب الماضيان إنجاز العديد من مشاريع فتح الطرقات وإزالة مخلفات الحرب وتقديم الخدمات الإسعافية والتنموية في مختلف مدن ومناطق الريف.

IMG 6925 إطلاق المرحلة الثانية من حملة صدى الصمود في منبج لإزالة السواتر والخنادق
IMG 6935 1 إطلاق المرحلة الثانية من حملة صدى الصمود في منبج لإزالة السواتر والخنادق
الداخلية تطلق سراح دفعة رابعة من الموقوفين على خلفية الأحداث في صحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق
الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وزخات مطرية متوقعة في بعض ‏المناطق
صدور اللوائح التنفيذية للزيادات النوعية للرواتب والأجور في التعليم العالي ‏والتربية والصحة
وفاة طفلين جراء سيول عين عيسى وإصابة سبعة أشخاص بحادث لسيارة إسعاف في ريف اللاذقية
الحرارة أعلى من معدلاتها والطقس خريفي مشمس على عموم المناطق السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار