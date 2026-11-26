دمشق-سانا

ذكّرت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس الطلاب الأحرار الراغبين بالتقدم إلى الاختبار الترشيحي المؤهل لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2026-2027 بأن التسجيل الإلكتروني ينتهي مع نهاية يوم الإثنين المقبل الموافق 30 تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن الاختبار مخصص للطلاب الذين لا يملكون تسلسلاً دراسياً في الصفين العاشر والحادي عشر، ولم يسبق لهم التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في دورات سابقة، بمن فيهم الطلاب الأحرار المعيدون أو الراسبون، وفق الفئات المحددة في تعليمات التقدم.

ودعت الوزارة الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقدم ولم يستكملوا إجراءات التسجيل إلى الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك عبر الرابط.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في العاشر من تشرين الثاني الجاري، فتح باب التسجيل للاختبار الترشيحي، وذلك بعد إعادة تفعيل الاختبار للطلاب الأحرار الراغبين بالتقدم إلى امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2027.

كما عممت الوزارة نموذجين استرشاديين للفرعين العلمي والأدبي، بهدف تعريف المتقدمين بطبيعة الأسئلة ومساعدتهم على الاستعداد للاختبار.