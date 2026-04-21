ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضراوات بدير الزور

دير الزور-سانا

شهدت أسواق محافظة دير الزور ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العديد من الخضراوات، ما يشكل عبئاً على الأهالي والتجار على حد سواء.

وأوضح مدير الإدارة التشغيلية لسوق الهال بمحافظة دير الزور فراس العاني لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات تندرج في أسباب عدة، منها التغيرات في سعر صرف العملة وتأثيرات الحرب في المنطقة، ونهاية المواسم أو بدايتها لأحد الخضراوات والتي قد تزول مع الوقت.

وأشار العاني إلى أن هناك أسباباً دائمة تحتاج للمعالجة، وهي التي تشكل العبء الأكبر، وأهمها “قبانات الطوناج”، إضافة إلى هجر عدد كبير من المزارعين للأراضي الزراعية، إما لوجودهم في الخارج أو الانتقال إلى مكان آخر.

وبين العاني أنهم على تواصل دائم مع وزارة الاقتصاد والصناعة لضبط الأسعار قدر المستطاع، عبر فتح باب الاستيراد أو التصدير للخضراوات والفاكهة التي يحتاجها السوق، معرباً عن أمله بإعادة النظر بقوانين “قبانات الطوناج” والجمارك، لتخفيف العبء عن الأهالي.

من جهته، عبّر رفيق الأسعد صاحب محل خضراوات، عن تحسن الأوضاع عن سابقها، لكن ارتفاع أسعار الخضراوات أثر سلباً على الاستقرار، مشيراً إلى انخفاض كمية المبيعات، حيث يضطر الزبون إلى تخفيض كمية الشراء، مما يبطئ حركة السوق.

يذكر أن “قبانات الطوناج” هو قانون صدر لضبط حمولة السيارات، بهدف المحافظة على الطرقات من الأحمال الزائدة، ما يضطر التاجر لخفض حمولته من الخضراوات تجنباً للعقوبات والغرامات المالية، ويعود سلباً على قيمة الحمولة.