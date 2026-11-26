بولونيا-سانا



بلغ المنتخب البريطاني نصف نهائي بطولة كأس ديفيس للتنس بعد فوزه على نظيره الألماني بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي للمسابقة المقامة في مدينة بولونيا الإيطالية.



وحسم الثنائي البريطاني هنري باتن ونيل سكوبسكي المواجهة الأخيرة ضمن منافسات الزوجي، بفوزه على الألمانيين كيفن كرافيتز وتيم بوتس بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و7-6، ليمنحا بلادهما بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.



وكان كاميرون نوري منح بريطانيا التقدم بفوزه على الألماني يان لينارد شتروف بنتيجة 6-3 و3-6 و6-2، قبل أن يدرك الألماني ألكسندر زفيريف التعادل بفوزه على البريطاني آرثر فيري بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2.



ووفقاً للاتحاد البريطاني للتنس (LTA)، بلغت بريطانيا الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2019، وستواجه الفائز من مباراة النمسا وإسبانيا يوم السبت المقبل.