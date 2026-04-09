الأمن الداخلي في حمص يلقي القبض على متزعم خلية تمتهن السرقة

photo 2026 02 13 13 55 06 3 الأمن الداخلي في حمص يلقي القبض على متزعم خلية تمتهن السرقة

حمص-سانا

أعلن مصدر أمني إلقاء قيادة الأمن الداخلي في حمص القبض على خلية تمتهن السرقة يتزعمها شخص يُعرف بلقب “الطير” وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأوضح المصدر في تصريح لـ سانا اليوم الخميس أن المتزعم الذي أُلقي القبض عليه ملاحق بعدة شكاوى سابقة تتعلق بسرقة مئات الدراجات النارية قبل التحرير، واستمر في نشاطه الإجرامي بعده بسرقة عشرات الدراجات.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت بعملية أمنية محكمة وبعد رصد ومتابعة دقيقة، من إلقاء القبض على متزعم الخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

جلسات توعية بدرعا تحذر من مخلفات الحرب
مكافحة المخدرات في حمص تفكك عصابة ترويج وتصادر كميات من الحشيش والذخيرة
انخفاض درجات الحرارة وأمطار في عدة مناطق سورية
نقيب المحامين السوريين يؤكد ضرورة الامتحان التحريري شرطاً للانتساب للنقابة
افتتاح معرض منتجات المرأة الريفية في طرطوس لدعم الإبداع المحلي وتمكين المرأة
