الأمن الداخلي في حمص يلقي القبض على متزعم خلية تمتهن السرقة

حمص-سانا

أعلن مصدر أمني إلقاء قيادة الأمن الداخلي في حمص القبض على خلية تمتهن السرقة يتزعمها شخص يُعرف بلقب “الطير” وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأوضح المصدر في تصريح لـ سانا اليوم الخميس أن المتزعم الذي أُلقي القبض عليه ملاحق بعدة شكاوى سابقة تتعلق بسرقة مئات الدراجات النارية قبل التحرير، واستمر في نشاطه الإجرامي بعده بسرقة عشرات الدراجات.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت بعملية أمنية محكمة وبعد رصد ومتابعة دقيقة، من إلقاء القبض على متزعم الخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.