هيئة المفقودين تجري تقييماً ميدانياً لمواقع مشتبه باحتوائها على رفات بشرية في صيدنايا

دمشق-سانا
أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، اليوم الجمعة، تقييماً ميدانياً أولياً في مدينة صيدنايا بريف دمشق، استجابة لبلاغات من الأهالي حول وجود مواقع يُشتبه باحتوائها على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وذلك بهدف تقدير متطلبات الاستجابة الفنية واللوجستية والقانونية اللازمة للتعامل معها وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة.
وأكدت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن حماية الأدلة، وصون كرامة الضحايا، والحفاظ على سلامة عمليات التوثيق والتحقق، مشيرة إلى أن التعامل مع مثل هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة إنسانية ومهنية تراعي حق العائلات في معرفة مصير أبنائها.
وأوضحت الهيئة أن أعمال التقييم والتنقيب والتحقق تنفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في كشف مصير المفقودين وضمان سلامة الإجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بهذه القضايا.
ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من المواقع التي يُشتبه باحتوائها على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وعدم العبث بها أو نقل أي موجودات منها، لما لذلك من أهمية في حماية الأدلة وضمان سلامة عمليات التوثيق والتحقيق، مطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي مواقع مماثلة عبر:
📧 secretaria@ncmp.gov.sy
📞 00963943009384
واستجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين وبمشاركة فرق الدفاع المدني السوري أمس الخميس لبلاغٍ من الأهالي حول وجود رفات بشرية في منطقة دوما بريف دمشق.
وخلال الأشهر الماضية عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة مناطق من سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد الإجرامية وحلفائه خلال سنوات الثورة.