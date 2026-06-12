هيئة المفقودين تجري تقييماً ميدانياً لمواقع مشتبه باحتوائها على رفات بشرية في صيدنايا

دمشق-سانا‏

أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، اليوم الجمعة، تقييماً ميدانياً أولياً ‏في مدينة صيدنايا بريف دمشق، استجابة لبلاغات من الأهالي حول وجود مواقع يُشتبه باحتوائها ‏على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وذلك بهدف تقدير متطلبات الاستجابة الفنية واللوجستية ‏والقانونية اللازمة للتعامل معها وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة.‏

وأكدت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات ‏المناسبة التي تضمن حماية الأدلة، وصون كرامة الضحايا، والحفاظ على سلامة عمليات التوثيق ‏والتحقق، مشيرة إلى أن التعامل مع مثل هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة إنسانية ومهنية تراعي ‏حق العائلات في معرفة مصير أبنائها.‏

وأوضحت الهيئة أن أعمال التقييم والتنقيب والتحقق تنفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما ‏يسهم في كشف مصير المفقودين وضمان سلامة الإجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بهذه ‏القضايا.‏

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من المواقع التي يُشتبه باحتوائها على رفات بشرية أو ‏مقابر جماعية، وعدم العبث بها أو نقل أي موجودات منها، لما لذلك من أهمية في حماية الأدلة ‏وضمان سلامة عمليات التوثيق والتحقيق، مطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي مواقع مماثلة عبر:‏

📧 ‏secretaria@ncmp.gov.sy

📞 00963943009384‏

واستجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين وبمشاركة فرق الدفاع المدني السوري أمس الخميس ‏لبلاغٍ من الأهالي ‏حول وجود رفات بشرية في منطقة دوما بريف دمشق.‏

وخلال الأشهر الماضية عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة مناطق من ‌‏سوريا، ‌‏تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد الإجرامية وحلفائه ‌‏خلال سنوات ‌‏الثورة.‏