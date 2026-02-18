قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 شبان خلال توغلها في ريف درعا الغربي

درعا-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء 6 شبان أثناء توغلها بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في درعا أن قوة للاحتلال مؤلفة من أكثر من 20 آلية عسكرية توغلت في قرية المسريتية بريف درعا الغربي، ونفذت انتشاراً فيها كما قامت بتفتيش المنازل ونصبت حاجزين عسكريين ثم اعتقلت شابين من القرية قبل أن تنسحب بعد أكثر من ساعة من التوغل.

وأوضح المراسل أن قوة الاحتلال توقفت في وادي الرقاد بمحاذاة قرية جملة بريف درعا الغربي ثم أوقفت سيارة مدنية كان فيها أربعة أشخاص متوجهين في نزهة ومن ثم قامت بتفتيشهم وإخراجهم من السيارة حيث اقتادتهم إلى داخل الجولان السوري المحتل مع مركبتهم.

ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة انتهاكات متكررة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الحدودية الجنوبية وخاصة في ريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي والتي تتضمن توغلات برية ونصب حواجز عسكرية، وتفتيش المارة، واعتقالات للمواطنين.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المدنيين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.