زراعة إدلب تنظم يوماً حقلياً في خان شيخون للتعريف بمشروع سلسلة القيمة للقمح

إدلب-سانا

نظّمت مديرية الزراعة في إدلب، اليوم الخميس، يوماً حقلياً في خان شيخون، بالتعاون مع منظمتي “IYD” و”مجتمعات عالمية”، للتعريف بمشروع سلسلة القيمة لمحصول القمح، واستعراض التحديات التي تواجه المزارعين وسبل دعم الإنتاج عبر الممارسات الزراعية الحديثة وبرامج الدعم المقدمة للمستفيدين.

وتناول اليوم الحقلي أساليب المكافحة الفعّالة للآفات، وطرق التشخيص المبكر، وأهمية اتباع الإرشادات الزراعية للحد من الخسائر وتحسين الإنتاجية،

كما جرى عرض المشاريع المستقبلية الهادفة إلى تعزيز القطاع الزراعي في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضح رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في زراعة إدلب، حيان حاج يوسف، في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من النشاط هو تعريف المزارعين بالمشروع ودوره في مساعدتهم على تجاوز الصعوبات بعد سنوات من النزوح وإهمال مساحات واسعة من الأراضي، مؤكداً استمرار الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية في تقديم المتابعة الميدانية.

وبيّن حاج يوسف أن اليوم الحقلي ركز على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين حالة المحصول، لافتاً إلى أن المساحة المزروعة بالقمح في المحافظة خلال الموسم الحالي تبلغ نحو 40 ألف هكتار.

من جهته، أوضح المهندس عبد العزيز المحمد، منسق قطاع التعافي المبكر وسبل العيش في منظمة IYD، أن مشروع سلسلة القيمة يستهدف النازحين في مخيمات أطمة، ولا سيما أبناء خان شيخون، بهدف تسريع عودتهم إلى مناطقهم، ويشمل المشروع دعم مزارعي القمح المروي والبعل والشعير والخضار الصيفية، عبر توفير البذار والأسمدة والمحروقات وتكاليف الحصاد.

وأشار المحمد إلى أن المشروع يدعم أيضاً البنى التحتية المرتبطة بمحصول القمح، ويسترد 10 بالمئة من الإنتاج المقدر بـ500 كغ من كل مزارع، وفق عقد موثق، ليتم تحويل الكميات إلى المطاحن دعماً للأفران التي تموّلها المنظمة.

وعبّر عدد من المزارعين المستفيدين عن ارتياحهم للدعم المقدم، مؤكدين أن المشروع ساعدهم على إعادة إحياء أراضيهم وتحسين ظروفهم المعيشية، داعين إلى استمرار هذه المبادرات لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي.

وهيئة الإغاثة الإنسانية IYD، هي منظمة تركية غير حكومية غير ربحية تعمل ضمن قطاعات إغاثية إنسانية وتنموية مختلفة تأسست عام 2013، تعمل في شمال سوريا على مشاريع الأمن الغذائي وسبل العيش، وتركز على دعم المزارعين عبر توفير المدخلات الزراعية والتدريب التقني والمنح التشغيلية.