السويداء-سانا‏

بحث مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة في محافظة السويداء عباس السليمان مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق ‏الشؤون الإنسانية “أوتشا”، مستجدات الوضع الإنساني في المحافظة.‏

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء تناول آليات تبادل البيانات والتقارير الميدانية ‏الدورية، إلى جانب تنسيق خطط الاستجابة الشتوية، وتأمين مستلزمات التدفئة والمساعدات الإغاثية، بما يضمن وصول ‏الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً بكفاءة وشفافية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.‏

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي محافظة السويداء لتعزيز التعاون المشترك مع المنظمات الأممية والدولية لتخفيف الأعباء ‏المعيشية، ودعم الاستقرار الخدمي والإنساني في المحافظة.‏