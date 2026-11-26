السويداء-سانا
بحث مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة في محافظة السويداء عباس السليمان مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، مستجدات الوضع الإنساني في المحافظة.
وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء تناول آليات تبادل البيانات والتقارير الميدانية الدورية، إلى جانب تنسيق خطط الاستجابة الشتوية، وتأمين مستلزمات التدفئة والمساعدات الإغاثية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً بكفاءة وشفافية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي محافظة السويداء لتعزيز التعاون المشترك مع المنظمات الأممية والدولية لتخفيف الأعباء المعيشية، ودعم الاستقرار الخدمي والإنساني في المحافظة.