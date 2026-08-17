المتحدث باسم الداخلية: لجنة التحقيق بوفاة غميرة تقيّم أداء أقسام الشرطة وتعدّ توصيات لتحسينه

اللاذقية-سانا‏



أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة لن تقف عند هذه الحادثة فقط، بل ستعمل على تقييم أداء كل أقسام الشرطة في عموم سوريا، ومحافظة اللاذقية على وجه الخصوص.



وفي تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أعلن البابا ‏أنه ستصدر عن اللجنة توصيات بهذا الشأن، وسيلمس المواطنون خلال الأسابيع القادمة تحسناً في أداء عمل أقسام الشرطة.



وبيّن المتحدث أن الوزارة لا تنفي مسؤوليتها عن هذا الحادث المؤسف، داعياً إلى حصر الموضوع بأبعاده دون مبالغة أو تهويل.



وأوضح البابا أن اللجنة وصلت إلى الحفة للاستماع إلى شهادات ذوي الفقيد وأهالي المنطقة، ومدة عملها 3 أيام، وهو ما يعكس حرص الوزارة على إنهاء التحقيق بشكل عادل.



وأشار البابا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة طبية محايدة ومهنية لفحص جثة المتوفى من الناحية الطبية الشرعية، معرباً عن شكره لمحافظة اللاذقية وإدارة منطقة الحفة على التسهيلات والتعاون الذي قدموه، ولأهالي الفقيد على ما أبدوه من وعي وحس وطني عالٍ.



وكان المتحدث باسم الوزارة قدم واجب العزاء لعائلة غميرة في الحفة بريف اللاذقية، وأكد وقوف الوزارة إلى جانبها والحرص على ضمان كامل حقوقها وإنصافها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي إساءة أو تجاوز بحق المتوفى.



يذكر أن وزير الداخلية أنس خطاب أصدر يوم أمس الأحد أمراً إدارياً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب غميرة وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته.

