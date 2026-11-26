واشنطن-سانا

طوّر فريق بحثي دولي روبوتات نانوية قادرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي وإيصال الأدوية إلى أنسجة المخ، في تقنية تجريبية قد تسهم في تحسين طرق علاج أورام الدماغ وعدد من الأمراض العصبية.

وذكر معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا «كالتيك» على موقعه الرسمي، أمس الأربعاء، أن المشروع قاده الدكتور وي غاو، أستاذ الهندسة الطبية بالمعهد، بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا في أولسان بكوريا الجنوبية، ونُشرت نتائجه في مجلة «ساينس روبوتيكس» العلمية.

وتحمل التقنية اسم «برين بوتس»، وتعتمد على كبسولات نانوية يبلغ قطرها نحو 250 نانومتراً، صُممت لتسهيل نقل الأدوية إلى الدماغ عبر الحاجز الدموي الدماغي.

وأوضح الباحثون أن الكبسولات تُنشّط باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، ما يؤدي إلى توليد حرارة تحفّز إطلاق الغاز داخلها، وتساعد على توجيهها نحو خلايا الحاجز الدموي الدماغي والعبور من خلالها إلى أنسجة المخ.

وأظهرت التجارب أن استخدام هذه التقنية أسهم في زيادة كمية الدواء التي وصلت إلى الدماغ بنحو خمسة أضعاف، مقارنة بالكبسولات غير المنشطة ضوئياً، ما يشير إلى إمكانية تحسين كفاءة إيصال الأدوية إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.

ويُعد الحاجز الدموي الدماغي نظام حماية طبيعياً ينظم انتقال المواد من مجرى الدم إلى أنسجة المخ، ويمنع وصول كثير من الأدوية إليها بكميات كافية، الأمر الذي يشكل أحد أبرز التحديات أمام علاج أورام الدماغ والأمراض العصبية.

ويمثل هذا الابتكار اتجاهاً بحثياً لتطوير وسائل أكثر دقة في إيصال العلاجات إلى الدماغ، مستفيداً من تقنيات النانو والتحكم الضوئي، فيما يتطلب تقييم إمكاناته العلاجية إجراء مزيد من الدراسات والاختبارات.