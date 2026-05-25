الدفاع المدني يدعو إلى إخلاء المنازل القريبة من ضفاف الفرات نظراً لارتفاع منسوب مياه النهر

دمشق-سانا

دعا الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ‏ضفاف نهر الفرات أو في حرم النهر، إلى الاستعداد لموجة فيضان وارتفاع في منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي‎.‎

وأوضح الدفاع المدني السوري، عبر قناته على تلغرام، أنه بناءً على المعلومات الواردة من دائرة الإنذار المبكر والتأهب في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات في وزارة الطاقة، سيصل ارتفاع منسوب ‏نهر الفرات إلى أكثر من مترين عن معدله الطبيعي‎.‎

وأشار إلى أنه تمت زيادة حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ‏ارتفاع إضافي في منسوب المياه يصل إلى متر خلال الساعات والأيام القادمة‎.‎

وأهاب الدفاع المدني بضرورة إخلاء المنازل أو المحال التجارية القريبة من النهر، وخاصةً الموجودة ضمن الحوائج ‏والمناطق المنخفضة، وإيقاف عمليات الإبحار بالزوارق وعبّارات المياه، وتخفيف العبور عبر الجسور الترابية، والامتناع ‏عنها في حال ارتفاع منسوب المياه، ووقف السباحة بشكل كلي خلال هذه الفترة، ونقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات ‏والمعدات الزراعية إلى مناطق آمنة ومرتفعة‎.‎

ودعا الدفاع المدني إلى الابتعاد عن الشائعات وتداول المعلومات غير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، والالتزام ‏بالتعليمات الصادرة عنها، ومتابعة التحديثات والتعليمات الرسمية الصادرة بشكل مستمر، مؤكداً أن فرقه في حالة استنفار ‏كامل، لمتابعة الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات‎.‎

وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود ‏المقامة على النهر، وذلك بعد ‌‏وصول مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد ‏المائي ‏إلى النهر، ‏نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي‎.‎