الدفاع المدني يدعو إلى إخلاء المنازل القريبة من ضفاف الفرات نظراً لارتفاع منسوب مياه النهر

دمشق-سانا
دعا الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ضفاف نهر الفرات أو في حرم النهر، إلى الاستعداد لموجة فيضان وارتفاع في منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي.
وأوضح الدفاع المدني السوري، عبر قناته على تلغرام، أنه بناءً على المعلومات الواردة من دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات في وزارة الطاقة، سيصل ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين عن معدله الطبيعي.
وأشار إلى أنه تمت زيادة حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في منسوب المياه يصل إلى متر خلال الساعات والأيام القادمة.
وأهاب الدفاع المدني بضرورة إخلاء المنازل أو المحال التجارية القريبة من النهر، وخاصةً الموجودة ضمن الحوائج والمناطق المنخفضة، وإيقاف عمليات الإبحار بالزوارق وعبّارات المياه، وتخفيف العبور عبر الجسور الترابية، والامتناع عنها في حال ارتفاع منسوب المياه، ووقف السباحة بشكل كلي خلال هذه الفترة، ونقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات والمعدات الزراعية إلى مناطق آمنة ومرتفعة.
ودعا الدفاع المدني إلى الابتعاد عن الشائعات وتداول المعلومات غير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها، ومتابعة التحديثات والتعليمات الرسمية الصادرة بشكل مستمر، مؤكداً أن فرقه في حالة استنفار كامل، لمتابعة الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات.
وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود المقامة على النهر، وذلك بعد وصول مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد المائي إلى النهر، نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي.