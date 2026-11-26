أنقرة-سانا
فككت الاستخبارات التركية شبكة تجسس إلكتروني مكونة من شخصين، كانت تستهدف اختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية التابعة لمؤسسات الصناعات الدفاعية ومؤسسات حيوية، وتعمل لصالح جهاز استخبارات تابع لدولة أجنبية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية اليوم الخميس، أن عملية أمنية مشتركة نُفذت بتنسيق من جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MİT)، وبمشاركة مديرية أمن إسطنبول، أسفرت عن توقيف المشتبه بهما بعد إخضاعهما للمراقبة، إثر ورود معلومات عن محاولتهما اختراق شبكات مؤسسات حيوية.
وأضافت المصادر أن التحريات كشفت عمل المشتبه بهما لصالح جهاز استخبارات أجنبي، مشيرة إلى أن القضاء قرر توقيفهما وإيداعهما السجن.
وأظهرت التحقيقات أنهما كانا يتنقلان وفق مسارات محددة في أنقرة وإسطنبول، مستخدمين تطبيقات وأجهزة تقنية متخصصة لرسم خرائط شبكات الإنترنت اللاسلكية ”واي فاي”.
استهداف مؤسسات حيوية
وأفادت المصادر بأن المشتبه بهما أقرا بتنقلهما في محيط مؤسسات حكومية ومنشآت للصناعات الدفاعية، ومقار أحزاب سياسية ومنشآت عسكرية وبعثات دبلوماسية أجنبية في أنقرة.
وأضافت أن التعليمات كانت تصلهما عبر إعلانات توظيف على منصات التواصل الاجتماعي، فيما كانا يتلقيان مقابل أنشطتهما مدفوعات عبر تطبيقات العملات المشفرة.
وكانت الاستخبارات التركية أعلنت في 16 أيار الماضي تفكيك شبكة تجسس دولية تعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، خلال عملية متزامنة شملت أربع ولايات، وأسفرت عن توقيف سبعة أشخاص، فيما كشفت التحقيقات عن تسعة مرتبطين بالشبكة.