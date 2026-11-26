أنقرة-سانا‏

‏ ‏فككت الاستخبارات التركية شبكة تجسس إلكتروني مكونة من شخصين، كانت ‏تستهدف اختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية التابعة لمؤسسات الصناعات الدفاعية ‏ومؤسسات حيوية، وتعمل لصالح جهاز استخبارات تابع لدولة أجنبية.‏

‏ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية اليوم الخميس، أن عملية أمنية ‏مشتركة نُفذت بتنسيق من جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (‏MİT‏)، وبمشاركة ‏مديرية أمن إسطنبول، أسفرت عن توقيف المشتبه بهما بعد إخضاعهما للمراقبة، إثر ‏ورود معلومات عن محاولتهما اختراق شبكات مؤسسات حيوية.‏

وأضافت المصادر أن التحريات كشفت عمل المشتبه بهما لصالح جهاز استخبارات ‏أجنبي، مشيرة إلى أن القضاء قرر توقيفهما وإيداعهما السجن.‏

وأظهرت التحقيقات أنهما كانا يتنقلان وفق مسارات محددة في أنقرة وإسطنبول، ‏مستخدمين تطبيقات وأجهزة تقنية متخصصة لرسم خرائط شبكات الإنترنت اللاسلكية ‌‏”واي فاي”.‏

‏استهداف مؤسسات حيوية

وأفادت المصادر بأن المشتبه بهما أقرا بتنقلهما في محيط مؤسسات حكومية ومنشآت ‏للصناعات الدفاعية، ومقار أحزاب سياسية ومنشآت عسكرية وبعثات دبلوماسية أجنبية ‏في أنقرة.‏

وأضافت أن التعليمات كانت تصلهما عبر إعلانات توظيف على منصات التواصل ‏الاجتماعي، فيما كانا يتلقيان مقابل أنشطتهما مدفوعات عبر تطبيقات العملات ‏المشفرة.‏

‏وكانت الاستخبارات التركية أعلنت في 16 أيار الماضي تفكيك شبكة تجسس دولية ‏تعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، خلال عملية متزامنة شملت أربع ولايات، ‏وأسفرت عن توقيف سبعة أشخاص، فيما كشفت التحقيقات عن تسعة مرتبطين ‏بالشبكة.