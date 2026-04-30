ورشات الخدمات تطلق أعمال صيانة الطرق غير المعبدة في الأتارب بريف حلب الغربي

حلب-سانا

باشرت الآليات التابعة لمديرية الخدمات الفنية في حلب، بالتنسيق مع المجلس المحلي في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، اليوم الخميس، أعمال تسوية وترحيل الأنقاض في الطرق المعبّدة غير الإسفلتية ضمن الأحياء السكنية، بهدف تحسين واقع التنقل اليومي للأهالي والتخفيف من وعورة هذه الطرق.

وأوضح رئيس المكتب التنفيذي في مدينة الأتارب محمد جلو في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الأعمال تأتي عقب انتهاء موسم الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة هذا العام، وما خلّفته من أضرار في البنية الطرقية، ولا سيما تشكّل مستنقعات مائية في عدد من الشوارع، مشيراً إلى تنفيذ مسح ميداني لتحديد مواقع الضرر، حيث تم إرسال الآليات الثقيلة والبدء بأعمال الصيانة وتأمين المواد اللازمة، بما فيها بقايا المقالع، لمعالجة الحفر وتحسين سطح الطرق.

ولفت إلى أن الجهات الخدمية المختصة باشرت بالتوازي أعمال إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي المتضررة ضمن المواقع المستهدفة، لافتاً إلى أن العمل مستمر بوتيرة مكثفة لإنجازه قبل إطلاق حملة “صفر حفرة” التي تهدف إلى تزفيت الطرق المتضررة بالمادة الإسفلتية في محافظة حلب.

كما أعرب عدد من الأهالي عن ارتياحهم لبدء الأعمال حيث أوضح عبد القادر ياسين، من سكان الحي، أن الشوارع شهدت خلال فصل الشتاء تجمعات كبيرة للمياه نتيجة ضعف البنية التحتية وغياب مصارف التصريف، ما أدى إلى صعوبة كبيرة في حركة التنقل.

بدوره، بيّن عبدو وليد مصطو، من سكان الحي، أن الأهالي عانوا من وعورة الطرق وانزلاق الدراجات وتعذر وصول الأطفال إلى مدارسهم في بعض الأحيان، مؤكداً أن بدء أعمال الصيانة الحالية يسهم في التخفيف من هذه المعاناة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود خدمية متواصلة تنفذها محافظة حلب بالتعاون مع المديريات المعنية والمجالس المحلية لتحسين واقع البنية التحتية في المدن والبلدات، ولا سيما بعد الأضرار التي خلّفتها الظروف الجوية خلال فصل الشتاء، وذلك تمهيداً لتنفيذ مشاريع تأهيل شاملة، أبرزها حملة “صفر حفرة” التي تستهدف معالجة الحفر وتزفيت الطرق الحيوية داخل التجمعات السكنية.